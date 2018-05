Evergreen Fest al Parco Tesoriera di Torino

https://www.guidatorino.com/eventi-torino/evergreen-fest-2018/

In questa altalena infinita di temperature che costringono ognuno di noi a cambiare il pigiama a metà settimana e togliere / mettere la coperta continuamente, oltre che a vestirsi con numerosi strati tanto da sembrare in fin dei conti l’omino della Michelin, una certezza per lo meno c’è ed è costante: le giornate calde, quando arrivano, si fanno sentire.

Allora di colpo i parchi vengono presi d’assalto, perché capaci di regalare anche solo un’oretta di refrigerio stravaccati all’ombra di un albero e le mamme si catapultano ai giardini di modo che i propri figli possano sfogare le loro ugole e la loro vivacità all’aperto, con i vicini che ringraziano; i cani corrono felici nelle loro aree e falciano l’erbetta tagliata, che profuma di nuovo e di estate.

Quello che la stagione più calda dell’anno porta in concomitanza di vari cicloni e anti-cicloni dai nomi più assurdi, è anche l’organizzazione in molte città di eventi all’aperto che possano attirare non solo i cittadini, ma anche gli eventuali turisti che magari rischierebbero di stramazzare al suolo, perché non abituati al caldo afoso della città.

Torino si difende sempre molto bene e anche quest’anno ripropone per la terza edizione “L’Evergreen Fest dall’8 giugno al 22 luglio, presso il Parco della Tesoriera di Torino, sito in Corso Francia 186. Visto il successo delle due edizioni passate, anche quest’anno uno dei parchi più belli e ben tenuti del capoluogo piemontese, diventa teatro di una manifestazione che inizia con il terminare delle scuole e si chiude alle porte di agosto. Dal mattino alla sera, saranno presenti diverse attività dedicate ai più piccoli, mentre in orario serale sarà possibile assistere a spettacoli di danza, di canto, proiezioni cinematografiche e gustarsi una cena presso il punto ristoro.

Sfogliando il programma delle attività di questa terza edizione dell’Evergreen Fest, è davvero difficile sceglierne solamente alcune, perché come spesso accade sarebbero da fare quasi tutte: tutti gli spettacoli hanno la caratteristica di essere ad ingresso libero e gratuito (come l’ingresso al Parco stesso e al Festival), e ad esempio per gli amanti della musica ci sono concerti di musica swing (sabato 9 giugno), ma anche musiche da film (domenica 10 giugno), come il concerto / intervista a Tekemaya martedì 12 giugno.

Non mancano le proiezioni di film all’aperto: lunedì 11 giugno si potrà assistere ad alcuni film (curati da Festival Cinemambiente), mentre lunedì 18 giugno con l’avvicinarsi del Pride di Torino, verranno proiettati alcuni cortometraggi a cura di Lovers Film Festival – Torino LGBTQI Visions 2018. Infine moltissimi gli spettacoli di teatro, molti dei quali curati dall’Associazione che ha creato lo stesso Festival, il Centro e Teatro bellARTE – Associazione Tedacà: sabato 23 giugno alle ore 21.30 andrà in scena “Siediti Vicino a Me”, a cura di Tedacà, Acti – Teatri Indipendenti e Almateatro con il sostegno di Regione Piemonte, Fondazione Piemonte dal Vivo e Compagnia di San Paolo mentre durante la serata di martedì 17 luglio verrà recitato un monologo comico di Giorgia Goldini, dal titolo “Gold Show”.

E poi reading di testi con musica dal vivo, interviste e lezioni sulla recitazione e sul cinema, laboratori di teatro e non solo per i bambini e per concludere, un punto ristoro in cui poter assaporare bibite fresche e piatti saporiti, serviti e preparati direttamente dai ballerini e attori dell’Associzione Tedacà.

Un’Evergreen Fest che si promette divertente e davvero ricco di eventi, per una fresca estate in città.

Rebecca Cauda