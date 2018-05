I bit rotolano dovunque. All’Università di Tor Vergata un importante convegno su tecnologia ed educazione

Giovedì 10 maggio, dalle ore 9:30, si terrà presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università di Roma Tor Vergata il convegno I bit rotolano dovunque: umanità, educazione, tecnologia: dove stiamo andando?

L’Università di Roma Tor Vergata ospita un importante convegno sul tema del rapporto tra la tecnologia e l’educazione, che vedrà la partecipazione di alcuni tra i più autorevoli studiosi provenienti dall’ambito medico, pedagogico, informatico ed umanistico, per la prima volta insieme a confronto su problemi e questioni di grande interesse.

È vero che la tecnologia ci rende stupidi? Di che cosa si parla quando si dice mutazione antropologica, era digitale? chi sono i «nativi digitali»? Solo alcune tra le domande da cui si avvia questo bel convegno, che interpella direttamente chiunque sia coinvolto nell’ambito della scuola e dell’educazione. Questioni non scontate e meritevoli di essere affrontate per poter meglio comprendere il rapporto tra la tecnologia, la vita e le relazioni umane e qual è il compito e le possibilità che la scuola o l’Università ha o può favorire.

A partire dal giorno del convegno sarà possibile visitare, nell’atrio di Lettere e Filosofia di Tor Vergata, una bellissima ed esclusiva mostra sulla storia dell’informatica: L’informatica: una storia di persone. Attraverso una ventina di pannelli sono ripercorse alcune delle tappe più importanti della nascita e dello sviluppo dell’informatica, sottolineando soprattutto i fattori umani in gioco.

Infine, al convegno del 10 maggio seguirà, giovedì 17 maggio alle ore 15:00, una tavola rotonda sul tema Perché e come insegnare informatica? Un problema culturale: una bella occasione per affrontare in termini interdisciplinari un problema che negli anni recenti è stato spesso discusso, anche con proposte concrete.

Informazioni

La partecipazione al convegno è gratuita con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti. Registrazione: https://mondodomani.org/convegnobit

Programma completo e locandina: http://tinyurl.com/y85njc4s

Locandina tavola rotonda 17 maggio: http://tinyurl.com/yalznbuz

Data e sede

10 maggio 2018, ore 9:30-18:00

Università di Roma Tor Vergata

Aula Moscati di Lettere e Filosofia

Via Columbia, 1 – 1° piano

Contatti

[email protected]

https://www.facebook.com/events/168284607164042/