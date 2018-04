foto: siredwards.com

Ogni lettore appassionato possiede un sogno in particolare: visitare i luoghi descritti nei libri guardandoli con gli stessi occhi dei personaggi.

Sarà per questo una gioia sapere che è possibile farlo in quanto vi sono luoghi romanzeschi che esistono per davvero.

1. Londra, King’s Cross

Senza ombra di dubbio riconoscerete la famosissima stazione dove Harry Potter prende il treno diretto ad Hogwarts. Pensate che diventato un luogo visitato da molti fan della saga, proprio per loro è stato allestito un monumento che ritrae il carrello di Harry nel muro che porta ogni mago direttamente al binario 9 3/4!

2. Inghilterra, brughiera dello Yorkshire

Ricorderete sicuramente il luogo principale in cui è ambientato Cime tempestose, il romanzo più famoso di Emily Brontë. Proprio in Inghilterra abbiamo la famosa brughiera dove crescono Catherine ed Heathcliff e dove per un certo periodo, la stessa Emily e le sue sorelle, hanno vissuto.

3. Venezia, il lido

Venezia è un posto magico anche senza essere accomunata ad un libro, ma spesso ci si dimentica di un particolare molto importante, ovvero il suo meraviglioso lido. Ad immortalarne la bellezza abbiamo Thomas Mann, con il suo breve racconto La morte a Venezia.

4.Firenze, chiesa di Santa Margherita dei cerchi

Per chi è totalmente appassionato dalla vita di Dante Alighieri non si può far sfuggire questa chiesa. Si dice che essa sia stata lo sfondo del tanto amato incontro tra Dante e la sua Beatrice.

5. Verona, casa di Giulietta

Chiunque abbia letto Shakespeare non può far altro che pensare alla storia d’amore più famosa di tutti i tempi da lui ideata. Ed è proprio qui in Italia, a Verona, che troviamo la casa di Giulietta con il famoso balcone in cui lei invoca il suo Romeo.

6. Otranto, il castello di Otranto

Per chi fosse appassionato di letteratura gotica non può non conoscere l’autore del primo romanzo gotico Horace Walpole. Il famoso castello di Otranto esiste davvero! Si parla di una fortificazione nata nel XI secolo e teatro di vere guerre succedutesi nel corso dei secoli.

7. Stati Uniti, Hotel Boulderado

Oggi davvero in pochi non conoscono il maestro dell’horror Stephen King e per chi ne è davvero appassionato sarà piacevole sapere che questo luogo esiste. L’hotel Boulderado è il luogo in cui il protagonista di Misery, lo scrittore Paul Sheldon, viene a scrivere le sue store. L’hotel ha oltre 100 anno di vita e tutt’intorno si erge Boulder, un panorama mozzafiato.

8. Scozia, l’isola di Skye

Virginia Woolf e tra le autrici più amate degli ultimi tempi e per gli amanti del suo romanzo Gita al faro esiste un posto da visitare. Si parla dell’isola di Skye, in Scozia, dove si può osservare il mare che separa l’isola dal faro di Godvrey, come faceva nel romanzo la famiglia Ramsey.

9. Agrigento, Porto Empedocle

Per chi seguisse le avventure del commissario Montalbano sarà un piacere sapere che il paesino immaginario Vigàta il realtà esiste davvero e si trova ad Agrigento, città natale di Camilleri,con il nome di Porto Empedocle.

10. Svizzera, cascate Reichenbach

Per chi seguisse le avventure di Sherlock Holmes un posto da visitare assolutamente sono le cascate di Reichenbach, in Svizzera, in quanto sono il luogo dello scontro tra Sherlock e l’acerrimo nemico Moriarty e dove oggi si trova una dicitura che recita:” in questo spaventoso crepaccio si è svolto il culmine della carriera di Sherlock Holmes, qui ha sconfitto il dr.Moriarty, il Napoleone del crimine.”