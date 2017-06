La pizza “Margherita” compie 128 anni. Festeggiamenti del principe Emanuele Filiberto alla pizzeria “Brandi”

La pizza Margherita, famosa nel mondo, ha compiuto 128 anni. A celebrare il compleanno di una pietanza gustosa, quanto mai semplice e salutare è il ritorno a Napoli del principe Emanuele Filiberto di Savoia, ospite della famosa pizzeria “Brandi” situata alla salita Sant’Anna di Palazzo (nel quartiere Chiaia). Sorridente, spigliato, cordiale con tutti, il principe di casa Savoia è arrivato in pizzeria intorno alle 11,20 e subito si è messo all’opera, preparando con l’aiuto di validi pizzaioli, in pochi minuti la classica “Margherita” con pomodoro, mozzarella e basilico, cioè con i colori del rosso, bianco e verde, la pietanza che rispecchia praticamente il vessillo del tricolore italiano.

Filiberto ha poi incontrato la gente del posto, stretto loro la mano, accettando le richieste di molti cittadini, ma anche non napoletani di passaggio che hanno più volte scattato foto ricordo con il principe. Filiberto ha poi incontrato uno dei pizzaioli più famosi di Napoli, Vincenzo Errico.

A ricevere il principe nel locale c’erano molti giornalisti e in primo luogo la famiglia Pagnani. A fare gli onori di casa ci ha pensato Paolo, insieme al vice sindaco di Napoli, Raffaele Del Giudice e Roberto Passariello, il quale, insieme a Paolo Pagnani, ha tracciato un pò la storia della pizza Margherita nata l’11 giugno del 1889 e proposta da Giovanni Brandi,uno dei più famosi negozianti di pizze alla napoletana, in vari gusti,(35) in quel’epoca a Sua Maestà, la Regina che alla fine fu omaggiata da Brandi chiamando la semplice pizza con mozzarella e pomodoro “Margherita.”

“La pizza Margherita è un vanto di Napoli e d’Italia. Io viaggio tantissimo – ha detto il principe Filiberto – e per me è un grande orgoglio, quando racconto la storia del pizzaiolo che arriva al Palazzo, propone le tre pizze alla Regina, che alla fine decide di scegliere la pizza con i tre colori con i tre colori, simbolo bianco, rosso e verde, simboli della nuova bandiera, quella dell’Italia unita. Non demonizziamo le cose. Oggi sono molto felice di essere qui, dopo 128 anni. La pizza Margherita è mondiale ed è un Patrimonio dell’Umanità. Spero che in Commissione l’arte del Pizzaiolo, diventerà Patrimonio dell’Unesco, anche perchè sono moltissimi i pizzaioli che di generazioni in generazione vanno avanti con passione e professionalità.”

Il principe ha poi consegnato un attestato di merito alla pizzeria Brandi per il suo lavoro svolto da molti anni e ha concluso il suo discorso con parole di incoraggiamento concludendo “viva Napoli, viva l’Italia, viva la pizza a Napoli.”

servizio di Gigi Rubino e Elio Guerriero