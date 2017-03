Violenza contro mendicante nigeriano a Chiaiano. Gli cospargono addosso schiuma di Carnevale ed è quasi rissa.

Sconcertante atto di bullismo ieri sera a Chiaiano, ultimo giorno di Carnevale. Erano le ore 19,30 quando una banda di giovani, composta anche da donne, verso le 19,30 nei pressi della stazione della Metropolitana, ha assalito con una bomboletta spray un povero nigeriano che ogni mattina era solito scendere dal metrò per chiedere l’elemosina. L’uomo che stava seduto tranquillo fuori la stazione con il suo cappellino per chiedere pochi spiccioli quando si è visto circondato dal gruppo e con la ragazza che ha cercato di cospargergli addosso la schiuma, quella del Carnevale, ha reagito. Ne è nata una collutazione con un giovanotto che voleva difendere la ragazza dal nigeriano. La scena veniva notata anche da alcune guardie giurate in servizio nella zona che hanno allertato il 113.

Nel frattempo, il nigeriano, una persona buona e tranquilla di corporatura tarchiata, ha cercato di difendersi. Uno dei ragazzi del gruppo gli ha subito sferrato un calcio. A quel punto l’africano, con la maglietta stracciata ha tolto il disturbo ed è scappato via. Il gruppo di balordi provenienti dal quartiere Marianella si è cosi allontanato. Tardivo è stato poi l’intervento della Polizia che quando è arrivata sul posto non ha trovato più nessuno.

Sempre ieri sera da segnalare, altri episodi del genere accaduti nel quartiere. Protagoniste due ragazze che in poco tempo si sono divertite a spruzzare schiuma addosso a persone, intenti a prendere l’autobus.