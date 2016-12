Basket NBA: LeBron James atleta dell’anno 2016

LeBron Raymond James è stato eletto per la seconda volta “Atleta dell’anno” dall’Associated Press, nel basket più volte di lui solo Michael Jordan con tre.

Ogni anno la Associated Press elegge tra gli sportivi più influenti del pianeta, professionisti e non, il riconoscimento di “Athelete of the year”.

Il premio fu istituito nel 1931 epoca in cui le donne non avevano riconoscimenti adeguati in ambito sportivo per assottigliare il gap con gli uomini. Ogni anno quindi un gruppo di redattori sportivi che operano negli USA nominano in seguito al voto due “atleti dell’anno”, uno per il genere maschile ed uno per il genere femminile. Il premio non è ad unico appannaggio di atleti statunitensi, possono essere eletti anche sportivi provenienti dal altre nazioni, nell’albo d’oro sono infatti presenti tra gli uomini vincitori australiani, svedesi e canadesi come Wayne Gretzky.

Per quanto riguarda le non-americane il premio è arrivato ad atlete come la romena Nadia Comăneci, la tennista yugoslava Monica Seles e la campionessa di golf Annika Sörenstam vincitrice per tre anni consecutivi.

Questa edizione dell’ AOY al maschile è stata invece assegnata ad un cestista, il sopracitato LeBron James dei Cleveland Cavaliers, eletto con 24 voti a discapito di due primatisti olimpici: il nuotatore Michael Phelps, ed il centometrista Usain Bolt. James aveva già ricevuto questa onorificenza nel 2013 per la prima volta, con questa si avvicina a Michael Jordan, che con tre premi (1991-92-93) è il cestista ad essere stato eletto più volte “Athelte of the year”.

Oltre a Jordan e James, unici pluri vincitori dell’ AOY nel basket, non ci sono stati molti altri giocatori NBA ad essere stati premiati dalla Associated Press: Larry Bird nel 1986 e Stephen Curry nel 2015.