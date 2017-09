Stampa digitale? Sì, grazie

Stampa e digitale, un connubio vincente dal suo esordio ad oggi. La tecnologia della stampa digitale inizia a svilupparsi negli anni ’70, con l’introduzione delle prime innovative fotocopiatrici per riprodurre documenti cartacei, aprendo la strada alle stampanti domestiche e offset dei giorni nostri.

L’evoluzione tecnologica ha progressivamente rivoluzionato il mondo delle stampanti, consentendo una velocità e una duttilità prima impensabili. Essere in grado di cavalcare il mondo con la sua stessa rapidità rimane il prerequisito per riuscire a svilupparsi e prosperare senza affanno. «La misura dell’intelligenza è data dalla capacità di cambiare quando è necessario», scriveva Albert Einstein, e saper utilizzare al meglio le innovazioni tecnologiche è una delle chiavi per il successo.

La connessione internet ha reso ogni informazione contemporanea a se stessa, pertanto riuscire a comunicare in modo mirato ed efficace è un punto cardine per il mondo virtuale ma ancora di più per quello reale in cui l’immagine ha un peso e un valore. Come conciliare una comunicazione efficace e tempestiva nel web e nella realtà concreta?

Chi non sfrutta le possibilità offerte dall’innovazione tecnologica è decisamente meno visibile. La tecnologica digitale è questa occasione di essere visto e quindi raggiungibile per conquistare il proprio obiettivo, che sia personale o aziendale: privati e imprese, negozi e magazzini, musei e teatri, agenzie pubblicitarie e di organizzazione eventi, insomma è vasta la platea. Sono molteplici i servizi offerti nell’ambito della comunicazione visiva e digitale e non sempre si è adeguatamente informati e aggiornati.

La stampa digitale per esempio ha fatto dei passi in avanti notevoli, tanto da meritarsi un posto d’onore al fianco della stampa offset. Il livello qualitativo raggiunto dalla tecnologia, con le infinite combinazioni cromatiche, i formati e i supporti su cui stampare sempre più vasti e diversificati, permettono di ottenere prodotti eccellenti con una maggior attenzione alla sostenibilità ambientale. Basta avere un sogno da realizzare.

Stampa digitale, il vantaggio è assicurato

Anche se l’immaginazione è la molla di ogni progetto, non basta avere un’idea se non si ha un supporto per svilupparla. La passione ha bisogno di alleati, come fare allora per seguire con successo l’originalità di un’intuizione? Certamente non aver paure o preconcetti ma affidarsi a chi per esperienza professionale può offrire una consulenza affidabile e soluzioni personalizzate. Oggi più che mai la personalizzazione rende unico e irripetibile il risultato.

La Rete propone soluzioni alla portata di un clic ma non sempre a buon prezzo e con la serietà, flessibilità e competenza necessarie. Accessibilità non è sinonimo di professionalità. L’elevata offerta di soluzioni rende più semplice l’esecuzione del lavoro ma molto più complesso arrivare a definire con chiarezza ciò che si desidera.

La tecnologia non può pertanto prescindere dal rapporto umano pre e post lavoro. Le persone vanno accompagnate passo passo verso l’individuazione del materiale più idoneo da utilizzare e delle relative caratteristiche tecniche poiché la stampa digitale ormai è uno strumento dalle molteplici applicazioni. Diventa basilare trovare qualcuno capace di intuire i bisogni, anticipare soluzioni, proporre nuove tecnologie, rispettando il budget e la tempistica di realizzazione in assoluta trasparenza. Operazioni di prestampa snellite, invio di file online, print on demand e tempi ridotti di avviamento della macchina per eseguire un last minute provvidenziale in un’epoca in cui il mercato è imprevedibile. Basta sprechi, scorte inutilizzate e magazzini pieni, si ordina solo ciò che serve e si utilizza.

Prodotti per l’interior decoration e molto altro

L’entrata nell’era digitale non ha abbattuto l’uso del cartaceo. Paradossalmente abbassamento dei costi, la velocità e la flessibilità odierna sembrano aver aumentato la produzione di cataloghi, brochure, pieghevoli, biglietti da visita oltre che di banner, striscioni, vetrofanie, gazebo e altri supporti personalizzati. La grafica ha un ruolo considerevole nella comunicazione di qualsiasi attività e brand.

I prodotti per l’interior decoration e la comunicazione visiva attualmente sono la via per rendere personale e caratterizzante la propria attività. L’interior design spazia dalla ceramica al vetro, dal legno al tessuto, dalla plastica al metallo e molto altro. La tecnologia attuale rende possibile stampare su ogni materiale. Anche qui è imprescindibile il fattore umano che coniuga il valore aggiunto rappresentato dalla decorazione con la conoscenza tecnica del materiale su cui stampare. Come sempre le idee devono incontrare il professionista che sa metterle in pratica.

Quando visitiamo un museo o una fiera, oppure quando si fa shopping in un centro commerciale, siamo immersi costantemente nel risultato di un lavoro di interior design e comunicazione visiva: arredamenti per negozi, temporary shop, eventi a tema, display e serigrafie realizzate con le nuove tecnologie di stampa, personalizzando e utilizzando qualunque materiale.

Oggi più che mai è possibile essere artefici del proprio successo. La creazione è la capacità di far diventare la propria idea un’azione. Basta cercare e trovare gli alleati giusti.