7 motivi per cui diamo 10 al Web Marketing Festival 2017

Siamo stati a Rimini al Web Marketing Festival per la prima volta quest’anno. Ne avevamo sentito parlare bene ed eravamo molto curiosi di partecipare.

Ecco qui sette cose che ci hanno colpito e per cui riteniamo che meriti un bel 10:

1- Location di altissimo livello. Il Palacongressi di Rimini è sempre una garanzia, ma una location così importante è molto difficile da gestire e può rivelarsi un boomerang: non lo è stato. Organizzazione perfetta.

2- Qualità e varietà della didattica. Seguire tutte le “lezioni” sarebbe stato impossibile ed è stato necessario rinunciare a molte cose interessanti. Gli speach che abbiamo ascoltato erano tutti di livello e ora che abbiamo avuto accesso alle registrazioni (eh si, mettono a disposizione tutte le registrazioni delle aule) abbiamo costatato che la qualità generale era notevole.

3- Affluenza. 12000 presenze, non crediamo serva aggiungere altro. Chi lavora nel digital marketing oltre alla formazione ha l’opportunità di fare networking e condividere esperienze. Così tanti addetti ai lavori tutti insieme è difficile incontrarli, si tratta di un’occasione unica in Italia.

4- Staff. Ragazzi veramente all’altezza della situazione, gentili, sorridenti, disponibili: Cosmano Lombardo e Giorgio Taverniti possono essere fieri di loro.

5- Intrattenimento e cultura. Musica e comicità in sala plenaria hanno accompagnato i momenti di formazione. Ci è piaciuto. Ci è piaciuta anche la festa in spiaggia.

6- Attenzione al sociale. Il marketing e la comunicazione servano il business, d’accordo, ma come abbiamo visto possono essere uno straordinario alleato della cultura e della trasformazione sociale.

7- Cura dei dettagli. La percezione è stata quella di un’attenzione generale ai dettagli, dall’accoglienza al kit per la stampa (blocchetto per gli appunti, wifi etc.). Very good, sono piccole cose che fanno la differenza.

Insomma, ci sentiamo di dare un bel 10! Esperienza consigliata e sicuramente da ripetere.

Per concludere, una buona notizia: la prossima edizione del festival avrà una giornata in più. Ci vediamo dal 21 al 23 giugno 2018!