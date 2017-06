WEB MARKETING FESTIVAL: 23 e 24 giugno a Rimini si parla di digitale e non solo

Il più importante Festival in Italia sul digitale sta per iniziare. Il 23 e il 24 giugno sono previste oltre 5mila presenze giornaliere al Pala Congressi di Rimini. Tra i relatori, esponenti di Google, Facebook e Microsoft.

La quinta edizione del WMF si annuncia molto entusiasmante. Un evento imperdibile per chi si occupa di digitale. Via via il programma è andato definendosi sempre di più e a quanto pare questa sarà l’edizione più completa e articolata. Al centro sempre l’innovazione digitale e sociale, trattata approfonditamente per mettere a fuoco il presente e tracciare i possibili scenari futuri, tuttavia non mancheranno momenti di intrattenimento artistico e musicale, con diversi ospiti del mondo dello spettacolo e della musica che si alterneranno sul palco del Palacongressi, tra cui i comici Ubaldo Pantani e Neri Marcorè.

Per dare un po’ di numeri:



38.000 mq di area espositiva, oltre 100 aziende, 30 sale formative, 200 relatori

Si parlerà di social media marketing, web Analytics, Content marketing, SEO, Turismo, Ecommerce, Industry 4.0 e tanto altro. 7 le nuove sale in programma che danno voce a temi di grande attualità: Chatbot, Brand, Programmatic, Competenze e Professioni Digitali, Mercati Esteri, Accessibilità e Digital Health. Quest’ultima è riservata ai professionisti sanitari e, insieme alla sala Digital Journalism, dà diritto ad acquisire crediti formativi.

Un festival che pone al centro la formazione, attento all’intrattenimento e che non trascura la dimensione sociale. Parola chiave: Digital Social Responsability: il Web Marketing Festival punta l’attenzione su tematiche quali immigrazione, legalità e accessibilità. Dal Digital Job Placement alla Startup Competition fino alle campagne di fundraising, anche tutte le iniziative del Festival sono nate con lo stesso minimo comune denominatore: incentivare l’imprenditorialità in un’ottica di responsabilità e inclusione sociale.

In conferenza stampa Cosmano Lombardo, Chairman del Web Marketing Festival dichiara: “I molti temi presentati durante la nostra prima conferenza stampa sono la prova concreta del percorso di crescita affrontato finora dal Web Marketing Festival. Passo dopo passo, stiamo costruendo un evento che si propone non solo come un’occasione unica per la formazione dei professionisti del web marketing, ma anche come luogo e strumento di interazione tra mondi diversi e al contempo connessi al digitale. Le oltre 4500 presenze registrate fino a oggi sono motivo di grande soddisfazione per tutto il nostro team. Quest’anno siamo riusciti ad ampliare ulteriormente l’offerta formativa del Festival e a proporre 30 sale tematiche, con l’obiettivo di offrire ai partecipanti formazione di qualità e la visione più completa possibile sugli effetti che la rivoluzione digitale in atto ha sulle diverse sfere della società italiana”.