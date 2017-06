Web marketing Festival 2017: tanto social ma anche tanto sociale

Mancano pochi giorni all’inizio del Web Marketing festival 2017 che si terrà a Rimini il 23 e 24 luglio presso il Pala Congressi di Rimini. Già ne abbiamo parlato e già vi abbiamo detto che è il festival più importante in Italia per tutto ciò che concerne il digital e non solo.

Questa volta volevamo segnalare alcune iniziative interessanti che rendono il festival non solo tanto social ma anche tanto sociale.

Digital Job Placement

Secondo gli ultimi dati della Commissione Europea presentati nella Digital Assembly di Riga, si stima che nel 2020 ci saranno circa 1 milione di posti di lavoro non occupati nel settore dell’ICT a causa della mancanza di competenze digitali. Il Digital Job Placemente è un’ iniziativa pensata per far incontrare domanda e offerta di lavoro sulle professioni digitali.

Sul sito del WMF è stata disposta un’apposita area dove aziende che hanno posizione aperte e professionisti del digitale possono presentare la loro richiesta segnalandola nella pagina dell’iniziativa https://www.webmarketingfestival.it/digital-job-match/

Web Series Contest

Il mercato dei contenuti video è cambiato non solo dal punto di vista dei media interessati ma anche dai sistemi di produzione.

Il Contest, realizzato in collaborazione con il Roma Web Fest, nasce per incentivare e promuovere l’ideazione di web series, supportando i giovani che scelgono di utilizzare il web come canale produttivo e distributivo e introdursi nel mondo cinematografico.

L’iniziativa è rivolta a web series che ruotano attorno ai temi della legalità, delle startup e dell’immigrazione ed è possibile presentare il proprio progetto entro il 14 giugno 2017

Ecco la pagia per leggere il regolamento: https://www.webmarketingfestival.it/web-series-contest/

I finalisti del Contest potranno far conoscere i loro progetti sul palco del Web Marketing Festival. Il progetto vincitore sarà invitato al Roma Web Fest – dall’1 al 3 dicembre – dove potrà incontrare le più importanti case cinematografiche e televisive italiane e sarà supportato nella realizzazione e promozione della puntata zero della web serie.

Per chi non ha ancora acquistato il biglietto può utilizzare questo coupon di sconto valido fino al 16 giugno: mediawmf17