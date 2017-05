Web Marketing Festival 2017: l’appuntamento da non perdere per gli amanti del digitale

Manca poco più di un mese allo start del Web Marketing Festival, il più completo appuntamento italiano dedicato al digitale, ormai giunto alla quinta edizione, che si terrà a Rimini il 23 e 24 giugno presso il Pala Congressi.

Il WMF 2017 riparte sull’onda del successo della passata edizione alla quale hanno partecipato 4mila persone. Tante sono le novità tra innovazione, giornalismo, digital trasformation, industry 4.0 professioni digitali, social innovation.

38.000 metri quadri di spazio espositivo, oltre 20 sale tematiche nel programma formativo della kermesse in cui si alterneranno più di 160 relatori italiani e internazionali di altissimo profilo, fanno del Web Marketing Festival, il più completo evento made in Italy dedicato al mondo Digital.

Bellissima notizia per noi di 2duerighe, che seguiremo il festival, torna la Sala Editoria , uno spazio formativo per giornalisti professionisti ed editori digitali in cui potenziare le competenze in ambito digitale.

Da evidenziare alcune iniziative molto interessanti in fase di lancio come il Contest sulle Web Series, il digital job Placement, la Startup Competition per le idee innovative.

Non solo web marketing, innovazione e tecnologia, il WMF è un festival trasversale a 360°: a fare da cornice sono previsti in programma momenti di intrattenimento musicali, artistici e culturali.

Noi di 2duerighe saremo lì come media supporter e vi racconteremo la nostra esperienza e vi segnaleremo gli interventi più interessanti.

Per chi volesse maggiori informazioni ecco il sito ufficiale: https://www.webmarketingfestival.it