Under 21 sconfitta. Saul trascina la Spagna in finale

Niente da fare. L’Under 21 non ce l’ha fatta. In finale va la Spagna contro la Germania. I ragazzi di Gigi Di Biagio hanno disputato un buon primo tempo, rispondendo colpo su colpo ai tentativi iberici. Grande occasione azzurra al 22′ per Pellegrini, ma il tiro è deviato di piede dal portiere Arrizabalaga. Poi è la volta della Spagna che cerca di incidere soprattutto con Deulofeu e Sandro.

Nella ripresa, l’Italia prova con Rugani, ma la mira è imprecisa. Passano pochi minuti ed arriva il vantaggio spagnolo con Saul che dal limite dell’area supera Donnarumma.Poi viene espulso Gagliardini per somma di ammonizioni. L’Italia, a questo punto, sembra spacciata, ma quando non te lo aspetti, arriva il pari grazie a Bernardeschi, che di sinistro insacca nell’angolo basso. Passano appena due minuti e arriva il vantaggio iberico. A realizzare è ancora Saul che sorprende Donnarumma, partito in ritardo, con un tiro da fuori area. L’Italia non ha più la forza di reagire e al 74′ subisce il terzo gol spagnolo di Saul, pronto a battere a rete su invitante assist di Asensio.

Spagna – Italia 3 – 1

Marcatori: 53′, 65′ 74 Saul, 62′ Bernardeschi

Spagna. Arrizabalaga, Bellerin, Merè, Vallejo, Jonny, Caballos,(88’Oyarzabal), Llorente, Saul Niguez, Asensio, Sandro Ramirez,(78’Inaki) Deulofeu (83′ D. Suarez)

Italia: Donnarumma, Calabria, Rugani, Caldara, Barreca, Benassi, ( 87′ Garritano) Pellegrini, Gagliardini, Chiesa,(61′ Locatelli) Petagna,(72’Cerri) Bernardeschi.

Arbitro: Slavko Vincic ( Slovenia)

Note: Ammoniti: Calabria, Benassi. Espulso: Gagliardini al 58′