Il Gallo chiama , Bacca risponde : è 2-2 tra Torino e Milan

tali e dopo una partita ricca di occasioni da entrambe le parti . Il Toro inizia subito forte e prima con Belotti e poi con Benassi si porta sul 2 a 0 . E’ Lijaic che al 31’ , fallendo dal dischetto l’opportunità di chiudere la partita , rianima i rossoneri . Gli uomini di Montella , infatti , nella ripresa ribaltano il tutto grazie ai goal di Bertolacci e Bacca ( su rigore ) e mantengono il record di imbattibilità che l’allenatore campano ha con Mijahlovic , ex allenatore del Milan .

Il GALLO NON PERDONA- dopo un inizio così così del Milan è ancora lui che porta in vantaggio il Toro con un goal alla Inzaghi deviando un tiro di Ljajic che altrimenti Donnarumma avrebbe intercettato ; è’ il terzo goal in altrettante partite siglato dal numero 9 granata all’estremo difensore rossonero . Passano solo cinque minuti e gli uomini di Mhiajliovic trovano il 2 a 0 con Benassi che , dopo un batti e ribatti in area di rigore , mette dentro di tacco un tiro-cross di Belotti . Il Milan è in totale confusione : infatti al 31’ Abate abbatte in area Barreca e regala un rigore ai granata . Rigore che Lijalic sbaglia malamente facendosi ipnotizzare dall’estremo difensore rossonero che respinge il pallone , poi sparato in alto da Iago Falque . Si chiude così il primo tempo , con il Milan che si rende per la prima volta pericoloso con un tiro di Suso respinto ottimamente da Hart .

LA DURA LEGGE DI BACCA- Nel secondo tempo , i rossoneri entrano in campo più carichi di un Torino vistosamente troppo rilassato . Al 51’ infatti Hart compie un miracolo sul tiro di Romagnoli ma poi non può far nulla su Bertolacci che quattro minuti dopo sigla il goal del 2 a 1 . Goal molto dubbio che Tagliavento assegna grazie all’uso della tecnologia . La partita si riapre ed è veramente bellissima : Miha lancia anche Iturbe che con Iago e Lijac forma un attacco super offensivo . Ecco che allora arriva il goal del 3-1 , ancora di Benassi , annullato però dalla posizione di fuorigioco di quest’ultimo . Ribaltone Milan nell’azione successiva : Rossettini strattona Paletta e per l’arbitro non ci sono dubbi , calcio di rigore . E’ Bacca che va dal dischetto e non perdona , siglando il suo quinto goal in quattro partite al Torino , sua vittima preferita . C’è ancora tempo però , per qualche atra emozione : prima la bellissima girata di Belotti che finisce di poco fuori e poi Donnarumma che compie una parata straordinaria su Ljaijc . La partita finisce così in parità , con un Milan che negli ultimi minuti è costretto a fare a meno anche di Romagnoli , espulso per somma di ammonizioni .

Per entrambe le squadre , così , è una gioia a metà : Il Milan ha da recriminarsi un primo tempo disastroso e il Toro la possibilità di chiudere la partita nei primi quarantacinque minuti . Si mantiene , inoltre , il tabù che vede i granata non battere i rossoneri dal lontano 2001 . Compimenti ad entrambe le squadre però , che ci hanno mostrato un gran bello spettacolo grazie all’ottimo calcio espresso .

Meritano 2duerighe

Belotti : é il suo quattordicesimo goal in campionato , non si ferma più . Segna sempre , finalmente una punta vecchio stile che alla nazionale azzurra mancava da troppo tempo . Belotti : é il suo quattordicesimo goal in campionato , non si ferma più . Segna sempre , finalmente una punta vecchio stile che alla nazionale azzurra mancava da troppo tempo .

Romagnoli : è la peggior partita di quest’anno del difensore rossonero . Sul primo goal si fa imbambolare da Iago e sul finale viene anche espulso per somma di ammonizioni . Decisamente partita no . Romagnoli : è la peggior partita di quest’anno del difensore rossonero . Sul primo goal si fa imbambolare da Iago e sul finale viene anche espulso per somma di ammonizioni . Decisamente partita no .

TABELLINO

TORINO – MILAN 2-2

TORINO ( 4-3-3 ) : Hart; Zappacosta, Rossettini, Moretti, Barreca; Benassi (dal 36′ s.t. Baselli), Valdifiori (dal 22′ s.t. Lukic), Obi (dal 16′ s.t. Iturbe); Iago Falque, Belotti, Ljajic. All. Mihajlovic.

MILAN ( 4-3-3 ) : Donnarumma; Abate, Paletta, Romagnoli, Calabria (dal 42′ s.t. Vangioni); Pasalic, Locatelli, Bertolacci (dal 28′ s.t. Kucka); Suso, Bacca, Bonaventura (dal 39′ s.t. Niang). All. Montella

MARCATORI : Belotti (T) al 21′, Benassi (T) al 26′ p.t.; Bertolacci (M) al 10′, Bacca (M) su rigore al 15′ s.t.

AMMONITI : Locatelli (M) , Moretti (T) , Belotti (T) , Obi (T) , Rossettini (T) , Iago Falque (T) .

ESPULSI : Romagnoli (M) per doppia ammonizione .

ARBITRO : Tagliavento di Terni .