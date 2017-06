Basket NBA: colpo pre – draft, Butler a Minnesota

Jimmy Butler passa tramite trade dai Chicago Bulls ai Minnesota Timberwolves. Come contropartite Dunn, LaVine e la scelta numero sette.

Il passaggio di Butler verso il freddo Minnesota è avvenuto a ridosso dell’inizio del draft 2017.

Nelle precedenti settimane il giocatore era già stato accostato ad altre franchigie, Cleveland Cavaliers un nome su tutti. Le dichiarazioni di Butler avevano però lasciato intendere che le intenzioni del ragazzo, ed anche quelle della dirigenza, erano quelle di

rimanere a Chicago, complice anche la permanenza di Dwayne Wade.

La trade ha infine coinvolto, da parte Bulls, il sopracitato Butler e la sedicesima scelta al draft, mentre sul versante Timberwolves sono stati “sacrificati” Kriss Dunn, Zach LaVine e la scelta numero sette.

Scelta che è poi stata tradotta nel lungo finlandese proveniente da Arizona, Lauri Markkanen.

Con questo scambio i Timberwolves hanno rinunciato ad un pizzico di futuribilità con la partenza di due giovani molto promettenti, ma hanno comunque messo a roster un giocatore di altissimo livello, sicuramente non avanti con l’età, ed in grado di guidare una franchigia ai playoffs come Jimmy Butler. L’ormai nuovo giocatore dei TWolves ritroverà anche il suo ex coach Tom Thibodeau e dei talentuosi compagni come Karl – Anthony Towns ed Andrew Wiggins, con i quali proverà finalmente a portare questi famelici lupi alla post season. I Bulls invece hanno gettato la maschera palesando la volontà di iniziare nuovamente da un gruppo di giovani promesse, nonostate quelle che sembravano le intenzioni iniziali di continuare anche il prossimo anno con questo gruppo di giocatori, fino alla scadenza di Wade, che ora si ritroverà a fare da chioccia ai vari Dunn e LaVine.

Ricordiamo inoltre che Zach LaVine è rimasto fuori per infortunio per praticamente tutto la scorsa stagione e che Dunn non ha ancora trovato continuità a livello di minuti sul parquet.