Basket NBA: Cousins ed Ibaka in partenza?

I Phoenix Suns prendono contatto con la dirigenza di Sacramento per Cousins, gli Orlando Magic valutano la cessione di Ibaka.

Il mercato NBA comincia ad entrare nella sua fase “calda”, la trade deadline si avvicina. Dalle indiscrezioni oltre a Nikola Vucevic risulterebbe in partenza anche Serge Ibaka. La lista degli interessati vede Rockets e Raptors in prima linea.

Il lungo africano era sbarcato i Florida arivando dai Thunder in estate tramite trade. Lo scambio comprendeva Victor Oladipo, la scelta al draft del 2016 Domantas Sabonis ed Ersan Ilyasova. Con la sua acquisizione i Magic sono andati a comporre un reparto lunghi che dispone cosi oltre che dell’ex Thunder di: Bismack Biyombo, Aaron Gordon e Nikola Vucevic.

Da questa lista i Magic intendono cedere qualche pedina per rinforzare il roster, infatti anche Vucevic è dato per partente, direzione Massachusetts, Boston Celtics.

Cousins & Phoenix

A proposito di lunghi. da per partente verso Phoenix il centro dei Kings DeMarcus. La franchigia dell’Arizona avrebbe preso contatti con i Kings per intavolare un trade. Lo scambio che comprenderebbe:

C’è da considerare che Cousins ha un contratto che scadrà nel 2018 e che sarebbe molto “sconveniente” per i Kings rimanere mani vuote se Boogie non dovesse rinnovare.

Da prendere in considerazione anche i rapporti del numero 15 con la franchigia della California. Nel passato non sono mancate ragioni e momenti di tensione tra le due parti. Esempio pratico la discussione con l’ex alenatore George Karl, poi esonerato dalla guida della squadra. Il talento del giocatore però è tutto li da vedere, ndr: nell’ultima trasferta a Philadelphia ha messo a referto 46punti e 15 rimbalzi. Il rendimento del giocatore infatti richiederebbe uno scambio decisamente più oneroso da parte dei Suns che non hanno messo sul piatto neanche una delle loro pedine pregiate.