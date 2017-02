Rugby 6 Nazioni – diramate le convocazioni per la partita contro l’Inghilterra

Sono nato a Roma 28 anni fa e sono laureato in economia e management all'università di Roma Tor Vergata, dove ho conseguito anche un master di II livello in innovazione e management nelle amministrazioni pubbliche. Ho iniziato a scrivere nel 2013 occupandomi di calcio dilettantistico per una testata interregionale. Scrivo attualmente per 2duerighe occupandomi principalmente di Sport e Spettacolo. Ho praticato sia calcio che rugby.