ItalRugby, ufficializzata la rosa per il 6 nazioni 2017

Il commissario Tecnico della nazionale maggiore Connor O’Shea ha diramato la rosa dei 32 giocatori che saranno convocati per il 6nazioni 2017.

Le gare in casa saranno 3 (Galles, Irlanda e Francia), mentre le trasferte oltremanica saranno 2 (Inghilterra e Scozia).

Per la nazionale è in programma un primo raduno presso il centro di preparazione olimpica Giulio Onesti di Roma dal 22 al 25 Gennaio ed un secondo raduno dal 29 Gennaio fino al termine della seconda giornata del 6 Nazioni (11/2)

“Il gruppo visto a novembre ha lavorato molto bene, per noi è importante dare continuità al nostro lavoro ed aumentare l’esperienza della squadra. Di questo abbiamo tenuto conto nella convocazione per il 6 Nazioni, al pari delle prestazioni che i giocatori hanno avuto nelle ultime settimane”, queste le parole del CT O’Shea a federugby.it , che poi continua:“Ci sono anche altri giocatori come Sperandio o Tebaldi ed anche altri che avrebbero potuto essere scelti e che mettono pressione per la selezione, il nostro obiettivo è lavorare con tutti loro. Il Torneo che ci aspetta sarà difficile, come è sempre difficile il 6 Nazioni, ma non vedo l’ora di tornare a lavorare con i ragazzi e mi aspetto una squadra che lavorerà duro per giocare ogni partita sino all’ottantesimo minuto”.

Questa la rosa azzurra per l’RBS 6 Nazioni 2017 (da federugby.it):

Piloni

Pietro CECCARELLI (Zebre Rugby, 5 caps)

Dario CHISTOLINI (Zebre Rugby, 15 caps)

Lorenzo CITTADINI (Aviron Bayonnais, 53 caps)

Andrea LOVOTTI (Zebre Rugby, 9 caps)*

Sami PANICO (Patarò Calvisano, 6 caps)*

Tallonatori

Tommaso D’APICE (Zebre Rugby, 11 caps)*

Ornel GEGA (Benetton Treviso, 8 caps)

Leonardo GHIRALDINI (Stade Toulousain, 82 caps)

Seconde linee

George Fabio BIAGI (Zebre Rugby, 14 caps)

Joshua FURNO (Zebre Rugby, 36 caps)*

Marco FUSER (Benetton Treviso, 16 caps)*

Federico RUZZA (Zebre Rugby, esordiente)*

Andries VAN SCHALKWYK (Zebre Rugby, 8 caps)

Flanker/n.8

Marco BARBINI (Benetton Treviso, 2 caps)

Simone FAVARO (Glasgow Warriors, 33 caps)*

Maxime Mata MBANDA’ (Zebre Rugby, 3 caps)*

Francesco MINTO (Benetton Treviso, 31 caps)

Sergio PARISSE (Stade Francais, 121 caps) – capitano

Abraham Jurgens STEYN (Benetton Treviso, 6 caps)

Mediani di mischia

Giorgio BRONZINI (Benetton Treviso, 3 caps)

Edoardo GORI (Benetton Treviso, 56 caps)*

Marcello VIOLI (Zebre Rugby, 2 caps)*

Mediani d’apertura

Tommaso ALLAN (Benetton Treviso, 27 caps)

Carlo CANNA (Zebre Rugby, 15 caps)

Centri

Tommaso BENVENUTI (Benetton Treviso, 37 caps)*

Tommaso BONI (Zebre Rugby, 2 caps)*

Michele CAMPAGNARO (Exeter Chiefs, 25 caps)*

Luke MCLEAN (Benetton Treviso, 84 caps)

Ali

Giulio BISEGNI (Zebre Rugby, 5 caps)

Angelo ESPOSITO (Benetton Treviso, 8 caps)*

Giovambattista VENDITTI (Zebre Rugby, 38 caps)*

Estremi

Edoardo PADOVANI (Zebre Rugby, 6 caps)*

*è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato”

Di seguito l’elenco delle gare: