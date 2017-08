Lieto evento all’Acquario di Genova, è nato un cucciolo di foca

Una lieta notizia ci arriva dall’Acquario di Genova, dove nei giorni scorsi, è nato un cucciolo di foca. Il piccolo alla nascita pesava circa 9 kg. Il parto si è svolto senza alcun problema sulla piattaforma preparata all’interno della vasca.

La mamma del nascituro si chiama Luna ed è al suo primo cucciolo. Difficoltà si sono riscontrate nei primi giorni per allattare il cucciolo naturalmente, tanto che lo staff ha iniziato l’allattamento artificiale in un nursery, per cinque volte al giorno, con latte altamente calorico e privo di lattosio, sostanze che i mammiferi marini non sono in grado di digerire.

Il cucciolo, al momento, non è visibile al pubblico. Una volta svezzato ( tempo 1 mese) il piccolo tornerà nella vasca delle foche in compagnia degli altri esemplari. Solo lì, con la collaborazione dei visitatori, verrà scelto il nome.