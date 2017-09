Storia di una miss: Francesca Fioretti. La mamma: “Ora per lei il tempo sembra scaduto.”

La sua popolarità nasce per caso con la partecipazione al “Grande Fratello 9,” reality show trasmesso da Canale 5. Francesca Fioretti ragazza napoletana, originaria di Chiaiano, (quartiere periferico di Napoli), fa la sua prima importante comparizione nel lontano 2005 quando partecipa alla finale di miss Italia, senza successo.

La ragazza però non si scoraggia e quattro anni dopo entra nella misteriosa casa del “Grande Fratello.” Li, Francesca instaurò subito un feeling con Ferdi Berisa, il montenegrino che poi vincerà il reality.

La convivenza con Ferdi però dura pochissimo. La ragazza ama il mondo dello spettacolo e poco dopo prova a fare l’attrice nella trasmissione televisiva “Colorado Cafè.” Studia dizione in America ed è protagonista di un film “Poker Generation; una pellicola questa che purtroppo non verrà poi proiettata in nessuna sala cinematografica.

La Fioretti non si arrende, tanto che riesce a posare nuda sulla famosa rivista “Play boy” Nel 2011 fa da testimonial alla rassegna della mostra “Tutto Sposi”.

Tra il pubblico – racconta la mamma Patrizia, che vive a Marano ( comune della provincia di Napoli) con marito e figlio – c’ero anche io allora. Francesca, nel frattempo, da Milano si trasferisce a Roma. Lì, il destino vuole che conoscesse il calciatore della Roma Davide Astori, proveniente dalla Fiorentina. Con il difensore giallorosso, Francesca si trova bene, tanto che mette al mondo una bambina di nome Vittoria. Ora – esclama la mamma – il tempo per lei sembra scaduto. I progetti che mia figlia sognava, purtroppo, oggi sono tutti svaniti.