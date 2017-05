OROSCOPO SETTIMANA DAL 29/05 AL 04/06

ARIETE

Non scoraggiatevi, ci vuole solo dedizione e impegno! E la situazione si ripristinerà quanto prima, senza che ve ne accorgiate.. metteteci impegno

TORO

Avete una questione da affrontare e a cui avreste dovuto dedicare del tempo già da molti mesi fa. Mettetevici ora cosa state aspettando! E’ giunto il momento!

GEMELLI

Se avete avuto qualche discussione con il vostro partner o siete in procinto di sacrificare parte del suo tempo per dedicarlo ad altro, sappiate che così facendo starete male!

CANCRO

Marte potrebbe creare del nervosismo. Meglio starsene buoni oggi e aspettare che passi questa tempesta solare che rischia di minacciare i rapporti!

LEONE

Vi distraete troppo. Rimanete ben piantati a terra e cercate di ottenere con la calma dal vostro essere solo le cose di cui necessariamente avete bisogno!

VERGINE

Evita sprechi di denaro oggi. E’ il momento meno indicato per lasciarsi andare a spese sconsiderate. Meglio ragionare un po’ di più sul da farsi

BILANCIA

Qualche brivido nella vostra vita. Dovuto senz’altro a chi ha saputo cimentarsi in qualche disappunto meglio di voi e si è lasciato andare alla spensieratezza poi..

SCORPIONE

Abbiate più fermezza quando dimostrate agli altri le vostre opinioni. Non potete essere una macchina che in poco meno di un anno ha macinato chilometri di strada.

SAGITTARIO

Buone possibilità per voi di chiarire una questione importante. Prima di darvi da fare a brandire scuse..riflettete bene su quanto è stato già detto dalla controparte!

CAPRICORNO

E’ un buon giorno oggi per essere indipendente dagli altri e soprattutto per iniziare percorsi in completa autonomia! Questo ti porterà a fissare degli obiettivi!

ACQUARIO

Sforzatevi di tenere duro quanto potete. Perché se siete degli artisti oggi potrete dare sfogo a tutta la vostra creatività per terminare un progetto importante!

PESCI

Oggi rischierete di fare tardi ad un appuntamento, ma la colpa lo sapete.. è solo vostra! E non lamentatevi con chi vi vuole bene che lo sapete benissimo

SEGNO TOPà CAPRICORNO si sa, chi fa da se fa per tre!

SEGNO FLOPà SAGITTARIO se non ascolterete oggi.. non verrete mai ascoltati!