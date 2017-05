OROSCOPO SETTIMANA DAL 22.05 AL 28.05

ARIETE

Avete come l’impressione di essere ricercati da qualcuno che in realtà vi vorrebbe attrarre nella sua trappola letale. Non cadete nel tranello e scappate

TORO

Se potete oggi non fate gli impiccioni. Potreste rimanerci molto male nel sapere cose sconvenienti a voi stessi e alle persone che vi sono vicine

GEMELLI

A volte è meglio tacere piuttosto che sputare tutta la verità. Anche se questa a volte brucia più di non si sa cos’altro. Non avete ancora capito come ci si comporta.

CANCRO

Se la settimana non vuole partire col piede giusto allora forse è il caso che rimandiate qualche spesa extra che potrebbe pesare sul bilancio dei giorni

LEONE

E’ ancora in lenta ripresa il vostro fisico che traballa per delle questioni legate allo stress e ad altre variabili che si sono inserite nella vostra vita inaspettatamente!

VERGINE

Siete come un arcobaleno in mezzo al mare in questi giorni! Il cielo splende solo per voi. non dovrete darvi da fare molto per far capire agli altri quanto valete!

BILANCIA

Semmai un giorno dovreste avere bisogno del supporto di qualcuno sapete sempre su chi contare. E non vi verrà mai meno il supporto di quella persona

SCORPIONE

Ancorati e ben saldi vi tenete alle persone che amate. A volte però dovete mollare la presa se non volete ritrovarvi dritti dritti in mezzo al mare della discordia!

SAGITTARIO

Si prospettano dei giorni di relax e anche il tempo potrebbe aiutarvi a fare due calcoli che non eravate preparati a fare! Chissà se magari verrete ricompensati!

CAPRICORNO

Ancora qualche nuvola e vedrete che tornerà presto a splendere il sole. Anche per i più increduli.. potreste ritrovarvi davvero in una situazione felice!

ACQUARIO

Buttate via il superfluo dalla vostra scialuppa che già è di salvataggio..se poi vi mettete a sovraccaricarla allora non raggiungerete mai la riva e rischiate di affondare!

PESCI

Se siete in balia di un colpo di genio allora avete fatto bene a conservarvi parte di quegli interessi che probabilmente farete fatica a trovarveli indietro

SEGNO TOPà VERGINE e’ bene che gli altri imparino ad aver bisogno di voi!

SEGNO FLOPà CANCRO rimandate i regali.. fateveli soltanto fare!