OROSCOPO SETTIMANA DAL 15 MAGGIO AL 21 MAGGIO

ARIETE

Indagati nello spirito! Avete la giusta sapienza nel dire ciò che vi va bene e ciò che non vi va bene. Per il resto potete procrastinare qualsiasi cosa!

TORO

E’ un bene che avete capito ciò che dovete fare per non essere ripagati con la stessa moneta. C’è il rischio che qualcuno giochi sporco e vi dia una bella botta.

GEMELLI

Fate come volete, anche se non tutto potrebbe riuscire bene e soprattutto a gonfie vele. C’è sempre qualcosa che si potrebbe riproporre e poi svanire

CANCRO

Se navigate in brutte acque allora l’unica cosa che vi rimane da fare è munirvi di una scialuppa da salvataggio e rischiare che nessuno vi copi l’idea.

LEONE

Delle grandi bugie vi raccontate. Non dovete sempre avere paura di gettarvi sulla preda. Siete o non siete dei cacciatori!? Cosa volete che vi faccia qualche graffietto?!

VERGINE

Avete invitato gente extra nel vostro rifugio in montagna. Non ce l’avete? Io intendevo quello che è nascosto in fondo al vostro cuore e che bisogna scassinare!

BILANCIA

Le scommesse a chi riesce a resistere di più sono aperte e le stelle in questo caso non fanno il tifo per voi. allora potete solo farvi strada in quello che è il vostro destino!

SCORPIONE

Non lasciatevi sconfiggere così rapidamente. Non datevi per vinti. La partita è appena cominciata e voi siete sul punto più giusto per portare la vittoria a casa!

SAGITTARIO

Se siete stanchi delle critiche delle persone, allora lasciate stare quelle che vi incitano a fare una cosa che non volete fare tanto per cominciare e buttatevi!

CAPRICORNO

C’è del sale nella vostra zucca. E non sto parlando di quella carrozza di cenerentola, anche se mai come oggi voi sembrate la ragazza della scarpetta

ACQUARIO

Ma davvero avete goduto quello che la vita vi ha offerto? Io non penso, perché adesso ancora recriminate delle piccole cose alle stelle!

PESCI

Ognuno con i suoi problemi ed ognuno con la sua vita. Ma siete davvero sicuri di aver fatto bene a ricoprirvi di magagne in tutto questo periodo?

SEGNO TOPà SCORPIONE se vi fate un autogol proprio ora.. è perché ve lo siete cercato..

SEGNO FLOPà GEMELLI il grande ritorno degli assenti.. presto nelle sale.. delle vostre vite..