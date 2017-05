OROSCOPO SETTIMANA DAL 08.05 AL 14.05

ARIETE

Siete proprio sicuri che quel vostro amico che si reputavate tale ora non abbia letteralmente perso la testa per qualcosa di un po’ più cospicuo!?

TORO

Cosa ci fa un bel toro seduto nel bel mezzo della pista della vita?! Non puoi fermarti a meditare proprio ora, il tempo è l’unico mezzo prezioso del momento!

GEMELLI

Prima di fare scelte azzardate valutate attentamente tutti i pro e i contro di ogni faccenda e se non ne siete sicuri abbastanza non datevi tormento

CANCRO

Tranquilli che non finirete sull’orlo del baratro, avete sempre l’asso della manica da giocare quando più vi è comodo! Non fatevi spaventare!

LEONE

Si sta come d’autunno sugli alberi le foglie! Ungaretti aveva ragione. Ma voi volete scendere o state aspettando la stagione più adatta per costruirvi un rifugio!?

VERGINE

Sapete quanto potreste metterci a capire quanto veramente è importante la giusta dose di concentrazione tra una scappatella e l’altra!? Il tempo di venire scoperti!

BILANCIA

Un clima di tensione si respira in questi giorni. Dovrete essere molto più modesti e pensare che in fin dei conti quelli che ci stanno rimettendo siete voi

SCORPIONE

Se ricorreste più spesso a tutte queste caratteristiche che fanno parte del vostro essere di sicuro ci sarebbero meno maschere in giro e più realtà

SAGITTARIO

Come ottenere ciò che volete col minimo sforzo per una massima resa? Provate a destreggiarvi di più con gli attrezzi che di solito usereste meno

CAPRICORNO

C’era una volta una persona che aveva sprecato tutte le sue risorse per vivere senza pensare ad un domani! E fu così che questo arrivò e si mangiò tutto!

ACQUARIO

Sapete convertire i momenti spiacevoli in momenti gradevoli. Non so come fate ma questa dote vorrei farla mia, potrebbe insegnarmi molte cose

PESCI

Seminate bene e raccoglierete frutti pregiatissimi. Non che ora non lo stiate facendo ma si sa.. è sempre bene fare tutto ciò che è nelle vostre corde

SEGNO TOPà ACQUARIO che siate il nuovo messia…

SEGNO FLOPà VERGINE il tempismo oggi non gioca a vostro favore. Rinviate gli appuntamenti col partner..