Ducati 90-th Anniversary conosciamolo meglio

Conosciamolo meglio

Ducati the Official Videogame,si tratta di una celebrazione dei 90 anni della famosissima casa Ducati,essa infatti nacque nel lontano 1926. Il titolo progettato da Milestone ovviamente tratta i ciclomotori della casa tutta italiana; essendo uno Spin-Off è intuibile fin da subito la stretta somiglianza al titolo uscito poco prima (Ride),che condivide con esso moltissime cose, a partire da alcuni circuiti o da schermate di gioco identiche.Il gioco è stato rilasciato il 9 giugno 2016, circa un anno fa per poi lanciare in commercio il sequel del primo Ride ovvero Ride 2.

Contenuti e migliorie

La lista dei contenuti contempla 13 circuiti,con alcune varianti che ne raddoppiano sostanzialmente il numero,39 moto,dieci delle quali recuperate da Ride. Penso non sia necessario dire che è un titolo che calza a pennello con i fan sfegatati della Ducati o dei motori in generale, perchè mi sembra ovvio.

Le caratteristiche principali di Ducati – 90th Anniversary sono la modalità carriera e Tour Storico, recuperata a parer mio da Ride ma rivista per quello che è lo “scopo” di questo prodotto: rivivere i migliori anni di Ducati a partire dalla metà del secolo, attraverso una vasta serie di gare non molto differenti tra loro.Per proseguire man mano una gara dopo l’altra occorre arrivare almeno in una delle prime tre posizioni sul podio ma questo rende la struttura maggiormente elastica rispetto alla classica formula del semplice vinci e prosegui. Una pecca di questo piccolo progetto sono i molteplici e infiniti caricamenti, davvero insopportabili a volte viene da pensare che il gioco si sia addirittura bloccato quando invece sta solo ed esclusivamente caricando.

Grafica e sonoro

La risoluzione utilizzata per questo titolo è di 1080p e 30fps (su console) nativi,quindi direi ottima, alcune cose però come le movenze del pilota e della moto ricordano molto la generazione passata, direi che sia abbastanza normale data la poca importanza data al titolo, ma non voglio pensare che sia andata cosi…Per quanto riguarda il sonoro direi che per le poche melodie che vi sono all’interno pur non avendomi fatto impazzire, su un gioco di questo calibro erano più che sufficienti.

Trofei su PS4

I trofei ottenibili solo su PS4 sono molto vari e alcuni davvero semplici,diciamo che i più difficili sono quelli online vista la scarsa popolazione delle lobby, e sono completare 10 gare e completare 20 gare tutte in multigiocatore; per quanto riguarda il resto sono tutti ottenibili offline e quasi tutti riguardano il completamento di gare o collezionare più moto possibili.

Diciamo che il trofeo più lungo e se vogliamo anche il più difficile da ottenere (oltre a quelli online già citati) è quello di ottenere almeno il terzo posto in TUTTI gli eventi della Modalità principale Tour Storico, la difficoltà sta nel eseguirle tutte essendo tante, per quanto riguarda arrivare almeno sul podio, penso che si riesca a fare molto semplicemente, anche perchè si può gestire la difficoltà delle gare a piacimento ed in ogni minimo dettaglio.