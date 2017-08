Il pezzo è fuori, OK?

Torna Mixup con un nuovo singolo “OK”, prodotto da Hit Vega, riprese dirette da Riccardo Moka. “Giovane, giovane” ma sono anni che Mixup cavalca la scena rap, vanta collaborazioni e partecipazioni importanti: in tanti lo ricorderete per “The Flow”. E’ OK anche il beat di Hit Vega, pronto a farsi strada con basi come questa, aggressive e rigorosamente al passo con i tempi, senza scimmiottare le tendenze del momento. La traccia è disponibile su iTunes, Spotify e YouTube. Pompatela, OK?