E’ uscito “Falene”, il nuovo disco di Numi

E’ fuori “Falene”, seconda fatica del giovane rapper romano Numi. L’album, interamente prodotto da Depha al 3TONE Studio, mixato e masterizzato da Andrea Mondi, si presenta come un continuum concettuale di “Ostracismo”, sullo sfondo di una “nuova” sonorità. Il disco è in streaming su Spotify e tutti gli altri digital stores, a breve saranno disponibili le copie fisiche. Il progetto artistico comprende dieci tracce più la bonus track “Siamo Salvi”, già pubblicata con video su YouTube insieme ad altri brani che hanno anticipato l’album: “Secco”, “Obiettivo” e “Spinto in zona II” pezzone con il feat di Yamba. Bel disco, grande talento, buona fortuna Numi!