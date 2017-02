Fuori “Fino all’osso”, il nuovo album di Greve

Usciva martedì, per B.M Records, “Fino all’osso”, il nuovo album di Greve. Undici tracce, diversi featuring: Termanology, ILL BILL, Ruste Juxx, UG from Cella Dwellas , Croma, Grappo, Big D aka Bigga, Zesta, dj 5L (Alien Army). Alle produzioni troviamo Axis, EMP, Chebit, Freddy Krypthyk, Bigga, Zizou e Zesta. L’uscita del disco è stata accompagnata dalla pubblicazione, su Facebook, del video di “Life”, col feat e la produzione di Bigga. Tornando all’album, si tratta di un lavoro in linea col suono proposto dalla label: duro – che risente anche delle influenze metal e punk del rapper torinese – ma capace anche di raccontare le atmosfere più intime. Con lo stesso criterio sono stati scelti i feat, alcuni pescati direttamente dalla crew d’appartenenza di Greve, la DSCT. Il lavoro è presente su tutte le piattaforme digitali, mentre la copia fisica è acquistabile direttamente dal sito:

