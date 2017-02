Lord Madness fuori con “Medley”

Lord Madness ha pubblicato oggi, sul proprio profilo Facebook il video “Medley”. Di nome e di fatto, visto che contiene le tracce “Come questo…come quello”, “Autocelebro delirius”, “The illest”, tutte presenti sul mixtape “Maddy water”, uscito per la Glory Hole Records. La produzione del video è stata curata da Test-one. Il mixtape è direttamente acquistabile dal link http://www.gloryholerecords.it/shop/artisti/lord-madness/maddy_water_mixtape/

mentre per per il video l’indirizzo è https://www.facebook.com/Misogenius/videos/1478994982120462/ . Dalla giornata di oggi è inoltre disponibile la ristampa in vinile del disco “Suicidio” per Kappadistribution.

Link acquisto: http://www.kappadistribution.it/kappa-distribution/151-2xlp-lord-madness-suicidio.html