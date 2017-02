White Boy fuori con “Nato Puro”

E’ fuori da oggi, per Do Your Thang Records, “Nato Puro”, il primo disco ufficiale di White Boy. Il lavoro è stato registrato, mixato e masterizzato tra le mura de Lo Studio, sotto la guida sapiente di Fuji, ex Rome Zoo nonché produttore di alcuni brani storici tra cui “Dimmi Dimmi” dei Corveleno e autore di numerose produzioni del disco d’esordio dei Truceboys “Sangue”. Sabato 25 febbraio sarà presentato ufficialmente al CSOA La Strada, insieme ad un sacco di ospiti: ad aprire lo show ci sarà Dr.Dew, Numi, Pacman XII e Alan Beez come guest, mentre Dj Brush e The 4Tet si occuperanno del dj set conclusivo. L’uscita del disco è stata accompagnata dalla pubblicazione del video della title track.

Di seguito proponiamo la tracklist del disco:

Villain (Prod. Fuji) Nato Puro (Prod. Fuji) Die! (Prod. Fuji) Over the top (Prod. Fuji) Respira (Prod. Clas K.) Meglio di me (Prod. Clas K.) Cogito (Prod. Brush)

Si tratta del primo lavoro ufficiale per White Boy, all’anagrafe Cristian Dionisi, rapper romano classe ’91. All’attivo aveva i due volumi di “Unkown Artist Mixtape”, realizzati tra il 2013 e il 2015; nel secondo avevano trovato spazio alcuni degli attuali colleghi del Do Your Thang come William Pascal, Panz e Jekesa. Precedentemente aveva partecipato ad “Hurricane Mixtape” di Mezzosangue. “Nato Puro” è direttamente acquistabile dal sito www.doyourthang.it .

