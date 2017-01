Mastafive pubblica ‘ Di Zona – RUN BRS’

E’ fuori da stamattina il mixtape ‘Di Zona- RUN BRS’, prima uscita dell’ultimo progetto firmato Mastafive. Si tratterà di live mixtape registrati durante serate in giro per l’Italia, con l’obbiettivo di promuovere – come suggerito dal nome – le varie scene locali della penisola. ‘RUN BRS’ è stato registrato nella serata dal 20 novembre 2015 al Boom Box di Brescia, quando si esibirono Keso, Johnny Roy, Morbo, Sons of Babel, Polee-C PaviaMale, Slava, Corrotto e diversi altri artisti. Il prossimo ‘ Di Zona’ sarà registrato sabato 28 gennaio al Color Cafè di Bassano del Grappa. Di seguito il link SoundCloud di ‘ Di Zona – RUN BRS’.