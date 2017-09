Tecniche Perfette: il 16 la finale !

Il 16 Settembre al Mamamia di Senagallia (AN) si terrà la finale del Techine Perfette, storica competizione nazionale di freestyle da cui sono emersi artisti come Emis Killa, Clementino, Mondo Marcio, Canesecco, Madman, Ensi, Fedez. Da un’idea di Mastafive e Double S con l’intento di promuovere la cultura hip hop nella penisola, Tecniche Perfette nasce nel 2003 coinvolgendo rappers da tutta Italia per eleggerne il più talentuoso, a cui spetterà come premio un contratto discografico. L’organizzazione dell’evento è gestita da B.M. Records, host Mastafive e ai piatti P-Kut e MS. La giuria sarà composta da grandi nomi, ex concorrenti o vincitori del torneo. Kiave, Ensi, Emis Killa, Nitro, Clementino, Reiven ed altri, saranno loro a decretare il miglior rapper in gara tra quelli che, avendo superato la semifinale regionale, hanno avuto accesso alla finale nazionale. Mastafive reputa l’arte del freestyle uno spettacolo unico ed irripetibile. L’Mc è chiamato ad intrattenere, divertire, “attaccare” improvvisando i migliori incastri con le parole del suo repertorio lessicale . Tecniche Perfette cerca rappers con queste caratteristiche per celebrare l’antichissima arte dell’improvvisazione in rima. Dalle sfide dei poeti bucolici greci, i canti amebei, alle battles di Tecniche Perfette, il freestyle è una tradizione che il 16 al Mamamia sarà rispettata.