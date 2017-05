Kabo fuori con VALZER 77

Kabo esce con VALZER 77, prodotto dj Wolf e STZBrec; il rapper si cala nei panni di Nino Laganà, diciassettenne milanese ardente di libertà e ideali, emblema della sua generazione . Il pezzo è parte della soundtrack del fumetto “A come Armatura”, una storia che ci riporta nella Milano degli anni 70. L’opera è stata ideata da Francesco Lombardo ispirato dal romanzo omonimo di Oscar Logoteta, è stata pubblicata dalla libreria- casa editrice “La memoria del mondo”, i disegni sono a cura di Toni Viceconti. Per il panorama nazionale, è un fatto assolutamente inedito quello di accostare un’ intera colonna sonora ad una graphic novel, dandole così un’identità sonora.

Video a cura di Raffaele Annunziata.

Link video: https://www.facebook.com/kaborap1/videos/635045603350783/