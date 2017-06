Eleonora Mazzotti è un’artista a tutto tondo, parte dal canto fino al teatro passando per il mondo televisivo. Ecco la nostra videointervista.

Eleonora Mazzotti è un’artista che riesce ad esplorare molti aspetti del suo lavorare nel mondo dello spettacolo. Parte dal canto e della musica pubblicando un EP nel 2014, successivamente la sua Among the waves in the sky diventa il tema portante nel film “Tra le onde, nel cielo” di Francesco Sarzana, ma non solo. Eleonora è anche attrice a teatro e in diversi musical in Italia fino ad una tournée mondiale con lo spettacolo In a Better world che, di recente, l’ha portata ad esibirsi fino in Polonia.

Una carriera che non si ferma alla sola musica ma esplora diversi ambienti del mondo dello spettacolo, fino ad arrivare alla TV. Eleonora Mazzotti questa sera (1 giugno 2017) sarà concorrente di Guerrilla Gardeners insieme all’amica Fabiana Caradonna, un talent sul giardinaggio in onda su LA5. Ma cosa c’entra esattamente con tutte le sue attività artistiche?

Glielo abbiamo chiesto durante la nostra videointervista.

Buona visione!

Intervista ad Eleonora Mazzotti: “Il mio mondo tra musica, teatro e televisione”