Abbiamo intervistato Arianna, ora con un nuovo featuring internazionale, dopo Pitbull, Shaggy, Flo Rida è il turno di Will i am in cui ha duettato in Mona Lisa Smile.

I suoi featuring non li ha nessuno in Italia ed oggi Arianna torna con un nuovo singolo in compagnia di un’altra icona pop mondiale. E’ ora disponibile per tutti “Mona Lisa Smile” di Will i am in feat con Arianna.

Il singolo è all’interno di TheBridge.co , un progetto studiato, immaginato e ricreato con alcuni dei quadri più importanti dell’arte rinascimentale situati al museo del Louvre per il videoclip “Mona Lisa Smile”. Un videoclip unico nel suo genere e definito dallo stesso Will i am “il più bello della sua carriera”.

E’ lo stesso Will i am ad averla voluta per la parte vocale di Mona Lisa, un’altra grande collaborazione che si aggiunge alla carriera di Arianna. Il videoclip ufficiale ha la regia di Michael Jurkovac con l’aiuto del digital artist Pasha Shapiro, ha replicato la luce e i filtri di ogni tela dopo di lui, Igor Kovalik ha dato poi a ognuno di essi il movimento nello spazio.

Grandi collaborazioni di spessore mondiale, pronta al lancio definitivo in Italia? Ne abbiamo parlato nella nostra video-intervista che potete trovare qui.

Intervista ad Arianna: “In America c’è più apertura nei confronti degli artisti”

Oltre alla carriera musicale, Arianna è una performer di musical protagonista delle più importanti produzioni degli ultimi anni “Pinocchio Il Grande Musical”, “La Bella e La Bestia”, “Aggiungi un posto a tavola”, “Un americano a Parigi” e molti altri. Nel 1999 partecipa al Festival di Sanremo in categoria Giovani classificandosi 4a.