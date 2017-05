Intervista a Salvo Castagna: ora fuori con il singolo “Primavera o mai”

Abbiamo intervistato Salvo Castagna, cantautore siciliano ora fuori con il suo nuovo singolo “Primavera Mai”, pubblicato lo scorso 7 aprile.

Salvo Castagna è un cantautore siciliano adesso in radio con il suo nuovo singolo “Primavera Mai”, pubblicato il 7 aprile su etichetta “Sarò Libera”. Inizia la sua carriera in Sicilia, dove si esibisce in diversi locali e collabora con Paolo Vallesi e Francesco Baccini. Il brano arriva dopo i primi due singoli “Vivimi semplicemente” e “Inventerò una frase”.

Con questo nuovo progetto, il cantautore punta al Festival di Sanremo 2018, per cui sta già lavorando ad un nuovo pezzo. Mentre è in lavorazione il suo prossimo album, un nuovo album maturo e consapevole che darà un’identità musicale nuova a Salvo Castagna, scritto con la collaborazione di Franco Manco, Valerio Carboni e Carlo Rizioli, che è anche il produttore.

Il nuovo lavoro dell’artista siciliano è il primo con l’etichetta Sarò Libera, con la quale il cantautore ha firmato da poco un contratto discografico.

Ecco la nostra intervista per il singolo “Primavera o mai” a Salvo Castagna