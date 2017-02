Ed Sheeran e l’effetto sorpresa: colpisce ancora con “How Would You Feel”

La verità è proprio questa: Ed Sheeran non ne sbaglia una, ma nemmeno una. Il nuovo singolo lanciato “How Would You Feel” è un altro successo, nato dal suo ormai solito “effetto sorpresa”.

A questi livelli, Ed Sheeran può permettersi di tutto, ma lui fa anche di più. Ed Sheeran è tornato poco più di un mese con “Shape of you” e “Castle on the hill”, due brani che in poco tempo sono già delle hit. E i video? Non ne parliamo, dei successi di views che possono fare storia, milioni di views in poche ore.

Ed Sheeran è la prova che l’effetto sorpresa funziona. E’ quello su cui sta basando la sua comunicazione, senza troppi countdown ridondanti, Ed Sheeran lancia e fa successo. Questo perchè? Semplice, sa ascoltare il suo pubblico, ha piena consapevolezza di come reagisce la sua schiera di fan e ne ha fatto la sua carta vincente.

E così mette in atto “l’effetto sorpresa” ovvero poco battage pubblicitario, qualche video sui social ed eccoci ad ascoltare, senza passare dal via, i suoi nuovi singoli.

Lo ha fatto per “Shape of You” e “Castle On The Hill” e nuovamente per “How would you feel (pean)“, annunciata solo qualche ora prima. Funziona, e lo ha fatto anche per la data italiana di Torino di marzo, le prevendite sono partite poco più di un mese prima. Chi mai ha annunciato un concerto tanto importante e tanto imminente? Ma Ed Sheeran può farlo, perché ha saputo ascoltare bene il suo pubblico, dando ciò che più voleva.

Il suo ritorno? Eccolo qui, da un giorno all’altro.

Il nuovo album? Si chiama Divide e uscirà il 3 marzo.

Una data live? Eccola, il 16 marzo a Torino, sarà fra un mese e potete già acquistare i biglietti (lasciamo da parte la questione secondary ticketing per un attimo).

L’effetto sorpresa, ritrovarsi dal non sapere dove fosse finito l’artista a ritrovarselo ovunque da un giorno all’altro. Una mossa vincente.

Ed Sheeran ha dato ai suoi fans ciò che volevano e loro si sono presi tutto quanto. Ed Sheeran vince, ancora una volta.