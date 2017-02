Abbiamo intervistato Al Bano a seguito della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2017. Tra il nuovo album e una “sanremite acuta” che da sempre lo accompagna.

Al Bano ha fatto la storia della musica italiana e conta ben 15 presenze al Festival di Sanremo. Durante l’edizione 2017 l’artista ha presentato la sua “Di Rose e di Spine”, brano che dà il titolo al nuovo album oggi disponibile in tutti gli stores. Un Sanremo che lo ha messo molto sotto i riflettori, per via dell’eliminazione e del famoso gesto al bouquet di Ermal Meta. Lo abbiamo incontrato per fare un bilancio a chiusura della settimana sanremese e per i nuovi progetti in arrivo, sarà impegnato fino a marzo 2018, così ci annuncia nella nostra intervista.

Il nuovo album di Al Bano “Di Rose e di Spine” è composto da due CD: il primo contiene nuovi inediti, il brano sanremese e la cover mentre il secondo tutti i più grandi successi portati da Al Bano al Festival di Sanremo. Un disco che nasce sotto la stella di Sanremo e ne fa la sua componente principale.

Al Bano è attualmente impegnato con gli appuntamenti instore per presentare il nuovo album “Di Rose e di Spine”, a seguito dell’intervista tutte le date.

Intervista ad Al Bano: “Nel mio album molta attualità. Il fiore? Non ho nulla contro Ermal Meta”

FEBBRAIO 2017

24/02 ORE 18.00 – La Fattoria – ROVIGO

25/02 ORE 18.00 – Mirabello – CANTU’

26/02 ORE 17.30 – Auchan Porte dell’Adige – BUSSOLENGO

MARZO 2017

02/03 ORE 18.00 C/O CC Parco Dora – TORINO

03/03 ORE 18.00 Gli Orsi – BIELLA

07/03 ORE 18.00 Le Cotoniere – SALERNO

08/03 ORE 18.00 Le Porte di Napoli – AFRAGOLA

11/03 ORE 17.00 Centro Commerciale Katanè – CATANIA

12/03 ORE 17.00 Le Vigne – AGRIGENTO

18/03 ORE 17.30 Auchan Sant’Elpidio – PORTO SANT’ELPIDIO

19/03 ORE 17.00 Centro D’Abruzzo –SAN GIOVANNI TEATINO

Concerti Live 2017

24/03 Casinò Perla – Nova Gorica (SLO)

25/03 Teatro Galleria – Legnano (MI)

Per tutte le date aggiornate visitare la pagina Facebook ufficiale di Al Bano.