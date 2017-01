Amedeo Minghi con “La Bussola e il Cuore” a Milano: 50 anni di carriera sul palco

Amedeo Minghi torna con un nuovo spettacolo a teatro, “La Bussola e il Cuore” sarà in scena a Milano e poi tournée nazionale. In occasione della tappa milanese il sostegno di AiBi.

Amedeo Minghi torna sul palco per presentare nuovi brani e i grandi successi di sempre. Lo farà con lo spettacolo “La Bussola e il Cuore” il prossimo 31 gennaio 2016 al Teatro Nuovo di Milano. Una messa in scena che nasce dall’omonimo cofanetto pubblicato da Sony con cui festeggia 50 anni di carriera, che contiene ben tre cd. Sul palco una storia raccontata attraverso immagini, coreografie, luci e musicisti, un viaggio con un artista che ha scritto la storia della nostra musica.

«In occasione dei miei cinquant’anni di carriera, – dichiara Amedeo Minghi – avevo la necessità di far ascoltare ciò che sono oggi con nuove canzoni, ma nello stesso tempo, senza toni celebrativi, riconsiderare la mia esperienza musicale. Durante questo concerto spettacolo – aggiunge l’artista – racconterò di questo mio ultimissimo lavoro, muovendomi dentro questi tre cd, che, come tre satelliti, orbitano intorno a ciò che è il mio mondo musicale, fatto di tante occasioni e percorsi. Questo lavoro mette in luce una profondità espressiva che si rintraccia nei miei provini inediti, nell’inconsapevolezza di canzoni che hanno resistito al tempo e nello stesso tempo, il piacere di condividere nuovi brani ora, da teatrante, quale mi definisco, – sorride – è il momento di vederli in scena»

Nella tappa milanese, Amedeo Minghi sostiene AiBi (Amici dei Bambini) Non lasciamoli Soli – Siria che prevede , tra le altre attività, la realizzazione di un Ospedale pediatrico dentro la collina al riparo dalle bombe.

L’appuntamento è per il 31 gennaio al Teatro Nuovo di Milano, subito dopo proseguirà una tournée teatrale che toccherà molte città italiane. Queste le date attualmente in programma: il 28 a Foligno (Auditorium San Domenico), il 6 marzo a Torino (Teatro Colosseo), l’8 marzo a Gallipoli(Teatro Italia), l’11 marzo a Trento (Audiorium Santa Chiara), il 17 marzo ad Asti (Teatro Alfieri) e il 25 marzo a Mestre (Teatro del corso), 10 aprile a Napoli (Teatro Diana), 27 aprile a Gaeta (Teatro Ariston).