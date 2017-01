Quante volte abbiamo ascoltato una canzone in radio o l’abbiamo semplicemente canticchiata pensando a una Serie Tv? Ormai i telefilm, in particolar modo quelli americani, ci aiutano nei momenti di noia e, quando torniamo a casa stanchi dopo una giornata di lavoro o studio l’unico rifugio sono i nostri personaggi preferiti delle serie per rilassarci.

Ecco quali sono, secondo noi di 2duerighe, le canzoni divenute famose o ricordate grazie ai telefilm (potete ascoltarle anche sul nostro account Spotify).

I don’t want to wait (Paula Cole): È un classico, la colonna sonora più storpiata di sempre. E così la sigla di Dawson’s Creek diventa anowanawei e di sicuro tutti, quando abbiamo scoperto il vero titolo della canzone, abbiamo stentato a crederci.

Chasing cars (Snow Patrol): Un vero fan di Grey’s Anatomy sa bene che quando inizia questa canzone un disastro è nei paraggi all’ospedale di Seattle. Questa canzone ha accompagnato i momenti più tristi o i ricordi più malinconici dei personaggi ma è diventata ormai amatissima.

California (Phantom Planet): La storia d’amore tra Marissa e Ryan, quella tra Summer e Seth e questa canzone, quella che ci portava nel magico mondo di Orange County e sul pontile di Newport Beach. Quante ragazzine innamorate….

Here with me (Dido): Magari il telefilm non sarà conosciuto da molti ma ogni pomeriggio su Rai 2 arrivavano gli alieni con Roswell. Tra gli attori del telefilm anche la famosa Katherine Heigl.

I don’t want to be (Gavin DeGraw): One Tree Hill, la serie TV che ci ha portati nella città inventata di Tree Hill dove i fratelli Scott sognavano l’NBA tra intrecci amorosi e, soprattutto, familiari.

You’ve got time (Regina Spector): E per chi entra in cella nel carcere di Litchfield con Orange is the new black avrà ogni giorno in testa la sigla del telefilm e i volti dei personaggi che compaiono mentre viene cantata.

We used to me friends (The Dandy Warhols): L’investigatrice più famosa delle serie tv, Veronica Mars. E adesso sembra che Netflix stia pensando a delle nuove puntate…

ASCOLTA LE 7 CANZONI DIVENTATE FAMOSE GRAZIE ALLE SERIE TV