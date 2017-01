Robbie Williams a Sanremo 2017, un festival sempre più internazionale: ecco gli ospiti

Gli ospiti internazionali del Festival di Sanremo 2017 continuano ad aumentare, appena annunciato Robbie Williams tra i superospiti di questa edizione.

Carlo Conti sta annunciando giorno per giorno tutte le novità sul fronte ospiti, il Festival di Sanremo 2017 è sempre più ricco di internazionali. Sul palco del Teatro Ariston, insieme a Maria de Filippi, ne passeranno molti.

All’inizio sembrava dovessero mancare gli ospiti internazionali importanti, ma oggi il parterre si fa sempre più ricco ed interessante.

I primi annunciati Mika (sì, ultimamente è più italiano che inglese, ma ricordiamo comunque la sua fama mondiale) e Ricky Martin. Poi si continua con i Biffy Clyro, tra le rock band più amate degli ultimi anni, che Conti presenta al pubblico italiano. Arriveranno anche i Clean Bandit sul palco dell’Ariston, ora in radio con la loro Rockabye, certificata doppio platino. Ma un nome che fa incuriosire di più tutti quanti è quello di Robbie Williams. L’artista sarà a Sanremo per presentare il nuovo album “The Heavy Entertainment Show” e la tappa italiana del prossimo 14 luglio allo Stadio Bentegodi di Verona.

Un nome che farà sicuramente girare la testa a molti fans che arriveranno in massa davanti al Teatro Ariston. Conti ancora una volta sta organizzando un Festival con grandi ospiti, basta ricordare il nome di Elton John dell’anno scorso. Si vocifera di un possibile arrivo di Stevie Wonder, riuscirà il direttore artistico a farlo arrivare a Sanremo? Mai dire mai, le novità arrivano giorno per giorno e Conti alla domanda, risponde con il suo solito “Magari!”.

Nel frattempo continuano le prove al Teatro Ariston di Sanremo per i Campioni e le Nuove Proposte. In questi giorni molti dei Big stanno calcando il palco per le prime prove con l’orchestra, per i brani inediti e le cover. Manca davvero poco, due settimane e il 67° Festival della Canzone Italiana sarà iniziato.