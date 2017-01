Ed Sheeran, l’artista delle sorprese: la sua adolescenza nel video di “Castle On The Hill”

Ed Sheeran pubblica, ancora una volta a sorpresa, il video del nuovo singolo “Castle On The Hill”. Uno dei due pezzi estratti dall’album Divide in uscita a marzo.

Nell’ultimo mese si è parlato tanto di Ed Sheeran, il suo atteso ritorno è stato apprezzato da pubblico e critica che hanno portato le sue “Shape of You” e “Castle on the Hill” ai vertici delle classifiche. Un boom di visualizzazioni e streaming che appartengono soltanto a lui. Il lancio dei due singoli era avvenuto a sorpresa, da un momento all’altro, lasciando tutti a bocca aperta. La storia ripete anche questa volta con il video di “Castle On The Hill” pubblicato questa mattina ed annunciato soltanto ieri sera.

Ed Sheeran è sicuramente l’artista delle sorprese, ed è una scelta di comunicazione vincente. In poche ore il video arriva a circa 500 mila visualizzazioni. All’interno Ed Sheeran racconta la sua adolescenza, “Castle on the hill” tratta proprio questo. Nel video è presente un sosia dell’artista in versione giovane, che ripercorre tutte le tappe più importanti: il primo bacio, le uscite sugli amici e tutte le volte che restava fermo a guardare il “castello sulla collina”. Un video semplice, pulito, con uno storytelling adatto al messaggio che Ed Sheeran vuole mandare. Ancora una volta, Sheeran non sbaglia un colpo.

Anche il testo, ovviamente, accompagna il video della ormai hit, raccontando gli anni da ragazzino del cantautore. Il singolo è già in rotazione radiofonica in Italia e scala sempre di più la classifica Airplay dei brani più suonati. Il nuovo album “Divide” uscirà il prossimo 3 marzo 2017, si attendono news su una tournée che sicuramente arriverà. Di seguito la tracklist del disco:

ED SHEERAN – DIVIDE ÷ – DAL 3 MARZO

1. Eraser

2. Castle On The Hill

3. Dive

4. Shape Of You

5. Perfect

6. Galway Girl

7. Happier

8. New Man

9. Hearts Don’t Break Around Here

10. What Do I Know?

11. How Would You Feel (Paean)

12. Supermarket Flowers

Deluxe

13. Barcelona

14. Bibia Be Ye Ye

15. Nancy Mulligan

16. Save Myself