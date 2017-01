Tiziano Ferro riporta Carmen Consoli al Festival di Sanremo

Tiziano Ferro non sarà da solo sul palco del Teatro Ariston di Sanremo, con lui anche Carmen Consoli che torna al Festival di Sanremo dopo sei anni di assenza.

E’ stato annunciato proprio poco fa, su Rai 1, in occasione del nuovo video di Tiziano Ferro: “Il Conforto” in duetto con Carmen Consoli, anche nuovo singolo in rotazione radiofonica da domani, 13 gennaio 2017. E così, il cantautore di Latina annuncia “Ci saremo anche noi al Festival di Sanremo, io e Carmen Consoli“. Lei manca dal Festival da ben 6 anni, quando nel 2011 si esibì nella serata dei duetti con Luca Madonia e Franco Battiato, la prima partecipazione risale a Sanremo Giovani nel 1996 con “Amore di Plastica”.

Così Tiziano Ferro e Carmen Consoli saranno insieme sul palco del Teatro Ariston di Sanremo il prossimo 7 febbraio 2016 e si esibiranno ne “Il Conforto” attuale singolo in radio scritto a quattro mani con l’autore Emanuele Dabbono. Dopo la partecipazione nel 2014, Tiziano torna da superospite e riporta sul palco del Festival anche Carmen Consoli.

Il video ufficiale, rilasciato in anteprima su Rai 1, è un lungo abbraccio di tre minuti che racconta il concetto di conforto attraverso abbracci, sguardi e momenti d’intensità. Una scelta registica interessante che rende il tutto ancora più coinvolgente ed originale, il testo e la musica del pezzo, così, non passano di certo in secondo piano.

Sia Tiziano Ferro sia Carmen Consoli saranno impegnati dopo il Festival nelle loro rispettive tournée, a marzo partirà quella della Consoli nei teatri e a giugno quella di Ferro negli stadi.

Questa 67° edizione è piena di colpi di scena e ci aspettiamo qualche altra sorpresa da parte di Carlo Conti, fin ad oggi, non sono mancate.