Sanremo 2017, le conferme ufficiali: sul palco con Conti ci sarà Maria de Filippi e grandi ospiti

La conferenza stampa tanto attesa ha portato all’annuncio del cast di Sanremo 2017, tra novità e rumors confermati, ecco chi farà parte di questa 67° edizione.

Con la simpatia e la professionalità di sempre, Carlo Conti è sempre più pronto ad affrontare questa nuova edizione del Festival di Sanremo, la sua terza ormai. Questa mattina la conferenza stampa con gli annunci più attesi.

La prima conferma è quella di Maria de Filippi alla co-conduzione, tanti i rumors e il tam tam mediatico ed oggi abbiamo l’ufficialità. Al fianco di Carlo Conto troveremo anche Maria de Filippi, definita dallo stesso direttore artistico “Il top del top”. Per proseguire l’annuncio degli ospiti.

Tiziano Ferro nella prima serata, Giorgia, Mika, Ricky Martin e Rag’n’bone man. Non ancora annunciati i giorni delle loro esibizioni. Dei primi nomi che fanno pensare ad un mix di ospiti italiani ed internazionali proprio come avvenuto negli anni scorsi, una formula vincente che a noi ha sempre convinto.

Maria de Filippi durante la conferenza ha voluto ringraziare tutti i vertici Mediaset per averle dato la possibilità di esserci a questo Sanremo 2017. Una partecipazione che sarà sicuramente interessante da vedere sul palco, due figure molto diverse ma allo stesso tempo due conduttori di grande successo, una scelta giusta.

Svelata anche la scenografia di Sanremo 2017, sullo stile della scorsa ma molto innovativa, ideata da Riccardo Bocchini. La scenografia avrà più scenografie per ogni esibizione, di seguito una ricostruzione in 3D.

Per la conduzione, non sono previsti vallette e valletti, da tanto tempo non accadeva una cosa simile e per il conduttore “Può bastare così”. Inoltre Carlo Conti ha voluto specificare che Maria De Filippi partecipa al Festival a titolo gratuito.

“Mi sono fidata di Carlo Conti e mi sono chiesta se partecipare o meno proprio perché nei miei programmi curo tutto io nei dettagli. Questa volta ho deciso di affidarmi.”

Il cast televisivo ha preso forma, adesso attendiamo le canzoni, per noi le vere protagoniste del Festival e di scoprire cosa i 22 Big hanno preparato per questa edizione.