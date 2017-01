Dearly Beloved è il nuovo singolo di Kiesza: “In memoria della mia amica Alice”

Kiesza è tornata, con un nuovo capitolo ed un nuovo singolo da farci ascoltare: “Dearly Beloved” è la hit appena pubblicata insieme al video ufficiale.

Un’artista che ha sfornato qualche anno fa un album davvero interessante dal titolo “Sound Of Woman” e lei è Kiesza, nota ai più per la hit radiofonica Hideaway. Ma oltre alla hit c’è molto di più, la cantautrice e ballerina canadese dopo circa due anni, è tornata con del nuovo materiale da far ascoltare.

Il nuovo singolo si intitola “Dearly Beloved” ed apre per l’artista un capitolo nuovo, il suo pop si allontana un po’ da quello delle più conosciute star e anche all’interno dei suoi album Kiesza riesce a spaziare molto tra gli stili.

“Dearly Beloved” pubblicato lo scorso 6 gennaio (una mossa un po’ azzardata, in quanto è stata rilasciata insieme ai nuovi singoli di Ed Sheeran), è una via di mezzo fra il pop radiofonico e l’elettronica che l’artista ha sempre voluto inserire nei propri brani. Il significato del testo e del video ufficiale sono stati chiaramente spiegati dalla stessa Kiesza così:

“Quando la mia migliore amica Alice se n’è andata, un anno fa, mi ha lasciato la sua chitarra elettrica bianca. In suo onore e perchè le voglio davvero bene, mi ero ripromessa che non l’avrai mai lasciata lì nella sua custodia a prendere polvere. Ed ecco, è proprio quello che non sto facendo (Kiesza nel video usa la chitarra dell’amica ndr.) Ispirata da lei e da tutti voi, sono così entusiasta di iniziare questo nuovo capitolo della mia vita con “Dearly Beloved”.

Ed è così che l’artista torna sulla scena, adesso siamo curiosi di conoscere nuovi dettagli sul nuovo album e magari anche di una tappa della tournée in Italia, dopo i concerti di due anni fa.

KIESZA – DEARLY BELOVED