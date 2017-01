Sanremo 2017: cosa aspettarsi dalla conferenza stampa dell’11 gennaio?

La “corsa” al Festival di Sanremo 2017 è già partita, dall’annuncio dei Big e le Nuove Proposte, si attendono i nomi di chi comporrà il cast “televisivo” della kermesse. Il prossimo 11 gennaio l’annuncio di tutti i dettagli.

Carlo Conti come ogni anno non fa trapelare nulla di certo, nemmeno le interviste in radio si riescono a strappargli qualcosa, eppure sono tanti i rumors attorno a questa 67° edizione del Festival di Sanremo. I nomi più attesi sono proprio quelli dei “valletti” o “vallette” che accompagneranno Carlo Conti sul palco del Teatro Ariston, tanti i nominati in questi giorni. Si parte da Chiara Ferragni, ormai reginetta del web, fino a Pamela Prati, Giulia Salemi e Cristina Chiabotto.

In queste ore sul web si è diffusa la notizia, ancora non confermata, di Maria de Filippi co-conduttrice delle cinque serate, un vero colpaccio per Carlo Conti se si rivelasse vero.

Pochi i nomi maschili, però, sotto questo punto di vista Carlo Conti potrebbe stupire, svelando un nome maschile a cui nessuno fino ad oggi ha mai pensato. Il conduttore e direttore artistico non manca di colpi di scena e durante la conferenza stampa del prossimo 11 gennaio, in cui verranno svelati tutti i dettagli, non è da escludere qualcosa che lasci tutti a bocca aperta.

Sul fronte degli ospiti, c’è già chi parla di Melania Trump, gli U2 e molti altri, anche se Conti ha spesso ribadito che questi aspetti non sono ancora stati definiti. Uno tra tutti di questi gruppi confermati potrebbero essere proprio gli U2 che a quanto pare annunceranno le date italiane della tournée proprio fra qualche giorno.

Ad oggi l’unico superospite confermato è Tiziano Ferro per la prima serata del 7 febbraio. Ora il pubblico vuole qualche nome internazionale importante.

Per la conferenza stampa bisogna aspettarsi novità importanti. Al suo terzo Sanremo, Carlo Conti saprà raccogliere i consensi di tutti ancora una volta?

Al momento di certo a Sanremo 2017 c’è solo la musica, e diciamo che non ci dispiace così tanto, attendiamo di ascoltare le 24 canzoni dei Big in gara e di conoscere meglio le Nuove Proposte di questa edizione.

I BIG IN GARA:

Al Bano (Di Rose e di me), Elodie (E’ tutta colpa mia), Paola Turci (Fatti bella per me), Samuel (Vedrai), Nesli e Alice Paba (Do retta a te), Fiorella Mannoia (Che sia benedetta), Michele Bravi (Il diario degli errori), Fabrizio Moro (Portami via), Giusy Ferreri (Fatalmente Male), Gigi D’Alessio (La prima stella), Raige e Giulia Luzi (Togliamoci la voglia), Ron (L’ottava meraviglia), Ermal Meta (Vietato morire), Michele Zarrillo (Mani nelle mani), Lodovica Comello (Il cielo non mi basta), Sergio Sylvestre (Con te), Clementino (Ragazzi Fuori), Alessio Bernabei (Nel mezzo di un applauso), Chiara (Nessun posto è casa mia), Francesco Gabbani (Occidentali’s Karma), Bianca Atzei (Ora esisti solo tu), Marco Masini (Spostato di un secondo).

LE NUOVE PROPOSTE:

Leonardo Lamacchia, Tommaso Pini, Maldestro, Marianne Mirage, Lele e Francesco Guasti.

Sanremo 2017 andrà in onda in diretta dal 7 all’11 febbraio 2017 su Rai Uno.