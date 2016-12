Giorgia, il nuovo anno inizia con Vanità: da gennaio in radio

Il nuovo anno musicale inizia con Giorgia e il suo nuovo singolo “Vanità”, dal 1 gennaio 2017 in rotazione radiofonica.

Giorgia inizia bene il 2017 e lancia un nuovo brano estratto da Oronero, il nuovo album pubblicato il 28 ottobre 2016 a distanza di tra anni dall’ultimo. Un nuovo capitolo per l’artista che in questo disco è coinvolta a pieno come cantautrice e dà inizio alla sua svolta pop, è tra le uscite più interessanti degli ultimi mesi, con un bel successo di vendite e critica.

Dopo “Oronero”, primo singolo estratto lo scorso settembre, è il turno di “Vanità” che sarà in rotazione radiofonica dal 1 gennaio 2017, un buon modo per Giorgia di iniziare l’anno. La scelta del brano è stata anche aiutata dai fans che hanno risposto al video sulla pagina ufficiale dell’artista in cui si chiedeva consiglio sul prossimo singolo.

Il testo di “Vanità” è di denuncia verso una società nella quale il giudizio prevale sul dialogo, ma anche un campanello d’allarme per un’umanità che sembra aver perso la propria rotta. Tra le tracce più belle di tutto il disco, porta avanti una Giorgia dallo stile che poco si è sentita in radio ma tanto nei suoi dischi.

Giorgia è stata anche protagonista del primo live “Vevo Presents” di Vevo, già disponibile su Youtube, in cui si è esibita in versione semiacustica con i musicisti Giorgio Secco (chitarra) e Claudio Storniolo (pianoforte) nei brani “Oronero“, “Scelgo Ancora Te” e “Il mio giorno migliore“. E’ la prima in Italia ad aver inaugurato il format.

“Vanità” è di promozione all’album e alla tournée che partirà da marzo 2017 e attraverserà l’Italia per arrivare nei più importanti palasport, queste le date confermate:

19 marzo 2017 – Mantova, PalaBam

22 marzo – Bologna, Unipol Arena

24 marzo – Milano, Mediolanum Forum di Assago

28 marzo – Genova, 105 Stadium

30 marzo – Napoli, PalaPartenope

1° aprile – Roma, PalaLottomatica

6 aprile – Acireale (CT), Pal’Art Hotel

8 aprile – Bari, PalaFlorio

9 aprile – Eboli (SA), PalaSele

12 aprile – Perugia, PalaEvangelisti

13 aprile – Firenze, Mandela Forum

15 aprile – Rimini, 105 Stadium

18 aprile – Ancora, PalaPromoteo Estra

20 aprile – Verona, AGMS Forum

22 aprile – Padova, Kioene Arena

23 aprile – Conegliano (TV), Zoppas Arena

26 aprile – Torino, Pala Alpitour