Auto nuova o usata: quale conviene comprare?

Arriva per tutti, prima o poi, il momento di dover dire addio alla propria auto per comprarne un’altra. Sarà perchè la nostra macchina è diventata vecchia, o perchè sono cambiate le nostre esigenze, magari perchè nel frattempo abbiamo messo sù famiglia. Oppure perchè, semplicemente, abbiamo il desiderio di cambiare. Al di là delle possibilità economiche, la domanda da porsi in questo caso è semplice: meglio comprare una macchina nuova o usata? In entrambe i casi ci sono i pro ed i contro che vanno presi in considerazione prima di fare questo grande passo.

Comprare auto nuove, vantaggi e svantaggi

Comprare un’auto nuova di zecca è il sogno di tutti. Perchè sì, tutti desideriamo comprare una macchina potente, bella e molto performante. Un’auto da far girar la testa che, però, spesso non è alla nostra portata. Quindi, meglio tenere i piedi ben saldi a terra e cercare una macchina nuova che soddisfi le nostre esigenze ed i nostri gusti, ma alla nostra portata. Ma perchè scegliere un’auto nuova? Innanzitutto per l’affidabilità: il difetto di fabbrica può sempre capitare, ma hanno meno possibilità di rovinarsi rispetto alle auto usate. inoltre l’auto nuova è più sicura e dotata di tutti i più recenti sistemi di sicurezza. Con l’auto nuova, inoltre, inquinerete di meno, rispettando la natura. E poi, come potrebbe essere altrimenti, al contrario dell’auto usata con l’auto nuova possiamo sbizzarrirci sull’equipaggiamento che più ci aggrada, il colore e la cilindrata da scegliere. Gli svantaggi nell’acquisto di un’auto nuova riguardano soprattutto il prezzo, che sarà necessariamente alto. Poi la svalutazione, visto che l’auto può perdere fino al 20% del proprio valore in pochi mesi. Le tasse, poi, sono il solito salasso. Il prezzo per l’assicurazione sarà più alto.

Comprare un’auto usata: vantaggi e svantaggi

Le auto usate oltre a comprarle ora si vendono anche piuttosto facilmente grazie ad internet ed all’arrivo di startup specializzate nell’acquisto da privati. Ritornando al nostro discorso, il primo vantaggio nell’acquisto di un’auto usata riguarda prima di tutto il prezzo che è ovviamente più conveniente rispetto a quello delle auto nuove. Le auto usate, inoltre, permettono un risparmio per quanto riguarda le tasse e l’assicurazione, ed hanno un valore di mercato più basso, che non scenderà vertiginosamente come un’auto nuova a pochi mesi dall’acquisto. Con l’auto usata, poi, l’acquisto da privati consente di instaurare un rapporto di fiducia e meno distante rispetto a quello con l’addetto alle vendite.

Gli svantaggi: i ricambi per un’auto usata sono spesso rari e più difficile da trovare. Le auto usate, poi, sono meno affidabili e probabilmente hanno maggiore predisposizione ai difetti dovuti dall’usura. Questo comporta un handicap sulla questione sicurezza, visto che i sistemi di sicurezza non saranno nuovi. Per quanto riguarda l’inquinamento, le auto usate saranno di certo più inquinanti rispetto a quelle nuove. Inoltre, comprando un’auto usata, non potremo personalizzare l’auto a nostro piacimento, ma dovremo accontentarci dell’occasione che ci si presenta. L’usato garantito, infine, arriva spesso a toccare prezzi molto elevati rispetto a quelli dell’usato privato, ed in questo caso è meglio comprarne una nuova. Ci sono, però, occasioni da non lasciarsi scappare per quanto riguarda le auto usate.