“Napoletanemente insieme” allo Zodiaco di Roma

Venerdì 12 maggio ore 21:00 presso lo Zodiaco, Via del Parco Mellini, 88/92 00136, Roma, sarà messa in scena la brillante rappresentazione “Napoletanemente insieme” con il soprano Emanuela Mari, l’attore Salvatore Giordano, il tenore Valerio Aufiero e Massimiliano Franchina al piano.

Uno spettacolo tutto da vedere che racconta Napoli nelle sue infinite e contraddittorie sfaccettature, attraverso la musica, gli strumenti musicali più tipici e particolari, la canzone, la filosofia, il cibo, la poesia, la tradizione popolare, l’irresistibile ironia. Pieno di buonumore, fantasia e varietà, con l’originale siparietto dedicato alla figura della “Sciantosa”, donna fatale e seducente, intrigante e maliziosa, popolare ed elegante, risulta per il pubblico una felice, totale e spensierata immersione in un mondo ed una filosofia della quotidianità che vale la pena di riscoprire ed apprezzare in tutta la sua saggezza di vita. Allora come ora, più che mai, NAPOLETANAMENTE INSIEME !