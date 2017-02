Al di là di ogni ragionevole dubbio – presentazione libro con Paolo Cochi e Roberta Bruzzone

Mostro di Firenze – Al di là di ogni ragionevole dubbio – Convegno e presentazione libro con Paolo Cochi (autore) e Roberta Bruzzone che ne ha curato la prefazione.

Il libro “Mostro di Firenze, al di là di ogni ragionevole dubbio”, edito da RUNA editrice , rappresenta la più dettagliata e completa opera mai scritta su questo caso criminale. Gli autori Paolo Cochi, Michele Bruno e Francesco Cappelletti hanno ripercorso le vicende e le indagini in modo rigoroso e scrupoloso, riuscendo nondimeno a scoprire nuovi elementi utili per le indagini (come nel caso del delitto degli Scopeti) e avvalendosi della consulenza di eminenti professionisti nel campo criminologico.

Per la prima volta la storia del mostro di Firenze viene raccontata attraverso i verbali, i rapporti giudiziari e gli atti ufficiali, per una nuova valutazione di aspetti centrali della vicenda e per evidenziare elementi rimasti inediti.

La presentazione ed il dibattito sull’argomento e sul nuovo libro avverrà avverra’ nell’ambito dei corsi della CSI Academy SaS, con la partnership scientifica dell’AISF (Accademia Internazionale delle Scienze Forensi) ed il patrocinio della CONSAP (Confederazione Autonoma Sindacale di Polizia) ed in convenzione con l’ENPAB.

Domenica 19 febbraio 2017 ore 11- 13 presso l’ Hotel dei Congressi (zona EUR) – Viale Shakespeare, 29, Roma.