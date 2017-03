LA LEGGE DELLA NOTTE | L’ambizioso lavoro di Ben Affleck

Mentre il fratello minore Casey riceve l’Oscar come miglior attore per la sua interpretazione nel toccante film Manchester by the sea di Kenneth Lonergan, in Italia ritroviamo il maggiore degli Affleck, Ben, al cinema con un gangster movie dalle grandi aspettative, La legge della notte. Di questo suo ultimo lavoro Ben Affleck è realizzatore a tutto tondo, sua è infatti la produzione, la sceneggiatura, la regia e l’interpretazione.

La legge della notte porta anche un’altra firma da Oscar, quella di Leonardo DiCaprio. Oltre che in qualità di produttore, il miglior attore agli Academy Awards del 2016 nel progetto originario di questo film avrebbe dovuto figurare anche nei panni del protagonista, l’irlandese Joe Coughlin, personaggio invece alla fine interpretato dallo stesso Ben Affleck.



Per Ben Affleck non è una novità ricoprire più ruoli nella produzione di uno stesso film. Tra i tanti suoi lavori già nel 2012 aveva raggiunto un grande successo con Argo, thriller storico ambientato a Teheran nel periodo successivo alla rivoluzione iraniana. Di quest’opera Affleck fu regista, produttore e interprete e l’anno successivo gli valse l’Oscar per il miglior film.

Con La legge della notte Affleck propone l’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo del 2012 di Denni Lehane ambientato nell’America del periodo del proibizionismo. Un dramma storico di tutt’altro genere rispetto al più vintage Argo, che ha richiesto un budget altissimo soprattutto per le affascinanti scenografie e i costumi curati in ogni dettaglio.

Ne La legge della notte Affleck non trascura nessun dettaglio e sembra non aver badato a spese per realizzare un film che ricrea quasi perfettamente gli ambienti e le atmosfere dell’America degli ’20. Edifici, auto e arredi d’epoca ricostruiscono in modo molto suggestivo anche i diversi stili delle location della storia, che si svolge tra Boston e Tampa in Florida. Purtroppo però, nonostante gli sforzi e la scelta di un cast di tutto rispetto, tra cui spicca l’ottima interpretazione di Sienna Miller, Remo Girone e Chris Cooper, il lavoro di Affleck non ha trovato grandi favori nè nella critica nè nel pubblico alla sua uscita negli USA, registrando al momento forti perdite rispetto all’investimento iniziale.

La legge della notte racconta la storia di un giovane criminale alle prese con la guerra di mafia tra italiani e irlandesi negli anni ’20 del secolo scorso. Joe Coughlin è figlio figlio di un noto capitano della polizia di Boston e, nonostante sia uno scassinatore professionista, non ama definirsi un gangster. Tuttavia per ragioni sentimentali rimane coinvolto in un colpo dagli esiti catastrofici che costa la vita a diversi poliziotti. Grazie al sacrificio di suo padre, Joe riesce a scontare il minimo della pena possibile, ma la terribile esperienza del tradimento prima e del carcere poi serviranno solo a rafforzare in lui la volontà di rivalersi sul suo nemico, il boss irlandese Albert White, diventando uno dei contrabbandieri più influenti sul mercato clandestino del rum.

Ben Affleck realizza un film ambizioso e dalle notevoli e varie tonalità. La legge della notte infatti passa dal film d’azione ai toni più intensi del dramma umano e sentimentale, con interessanti sfumature storiche, come il richiamo alle terribili persecuzioni razziali operate all’epoca dai membri del Ku Klux Klan. Ciò nonostante la storia ha il difetto di perdersi nella sua narrazione. Forse principalmente a causa del personaggio principale, una figura complessa e a tratti poco coerente con cui non sempre è facile entrare in sintonia. Joe oscilla infatti tra diversi opposti che non si conciliano mai del tutto, è un uomo buono ma al tempo stesso anche terribilmente crudele, sentimentale e romantico ma anche ombroso e distaccato.

LA LEGGE DELLA NOTTE | Scheda tecnica

VOTO: 6.5/10

TITOLO: Live by night

USCITA: 2 marzo 2017

REGIA: Ben Affleck

SCENEGGIATURA: Ben Affleck

DURATA: 128′

GENERE: noir, drammatico, giallo

ANNO: 2016

PAESE: USA

CASA DI PRODUZIONE: Appian Way Productions, Pearl Street, Warner Bros.

DISTRIBUZIONE (ITALIA): Warner Bros.

FOTOGRAFIA: Robert Richardson

MUSICHE: Harry Gregson-Williams

CAST ARTISTICO: Ben Affleck, Elle Fanning, Brendan Gleeson, Chris Messina, Sienna Miller, Zoe Saldana, Chris Cooper, Remo Girone